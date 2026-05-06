支付平台集團涉詐騙 柬總理堂兄弟認曾持股3成

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）堂兄弟洪托（Hun To）今天表示，他曾持有數位支付平台匯旺支付（Huione Pay）3成股份。匯旺集團涉及網路詐騙與洗錢，遭到美國制裁。

法新社報導，美國政府去年指控匯旺集團（HuioneGroup）為在東南亞從事詐騙的跨國犯罪集團洗錢。匯旺集團擁有多家公司，提供電子商務、支付和加密貨幣交易等服務，包括匯旺支付。

匯旺前董事長李雄上月被引渡到中國。中國有關當局表示，他是大型跨國賭博和詐騙集團「太子集團」核心成員，涉嫌多項罪行。太子集團首腦陳志曾在柬埔寨活動，今年也已被引渡到中國。

商人洪托在聲明中表示：「我想向大眾說明，我確實曾持有匯旺支付公司3成股份。」

根據清算機構Reachs & Partners的報告，李雄持有匯旺支付6成2股份，洪托則持有3成。報告說，匯旺支付的清算在去年10月完成。

洪托表示，他並未管理匯豐支付的業務營運，也「從未自這家公司獲得任何利潤、股息或資產」。

洪托還說：「我在清算後並未分得任何剩餘款項。」