快訊

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

支付平台集團涉詐騙 柬總理堂兄弟認曾持股3成

中央社／ 金邊6日綜合外電報導

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）堂兄弟洪托（Hun To）今天表示，他曾持有數位支付平台匯旺支付（Huione Pay）3成股份。匯旺集團涉及網路詐騙與洗錢，遭到美國制裁。

法新社報導，美國政府去年指控匯旺集團（HuioneGroup）為在東南亞從事詐騙的跨國犯罪集團洗錢。匯旺集團擁有多家公司，提供電子商務、支付和加密貨幣交易等服務，包括匯旺支付。

匯旺前董事長李雄上月被引渡到中國。中國有關當局表示，他是大型跨國賭博和詐騙集團「太子集團」核心成員，涉嫌多項罪行。太子集團首腦陳志曾在柬埔寨活動，今年也已被引渡到中國。

商人洪托在聲明中表示：「我想向大眾說明，我確實曾持有匯旺支付公司3成股份。」

根據清算機構Reachs & Partners的報告，李雄持有匯旺支付6成2股份，洪托則持有3成。報告說，匯旺支付的清算在去年10月完成。

洪托表示，他並未管理匯豐支付的業務營運，也「從未自這家公司獲得任何利潤、股息或資產」。

洪托還說：「我在清算後並未分得任何剩餘款項。」

柬埔寨 詐騙集團 洗錢

延伸閱讀

馬斯克同意支付150萬美元 以了結美國證券交易委員會針對推特的案件

北基前董座炒股套現逾3億 9人起訴

花錢消災？馬斯克同意支付150萬美元與美國證券交易委員會和解 終結Twitter收購案爭議

詐團假冒宮廟！拿網路廣告媽祖結緣品 信眾受騙損7萬、帳戶被警示

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

印度批准半導體及LED新廠 2030年規模拚千億美元

印度政府宣布，已批准兩項總值4億1400萬美元的新半導體計畫，展現政府加速推動印度成為全球電子產業重鎮的決心

比特幣低迷、囤幣大戶扛不住了？Strategy不再只買不賣 暗示可能出脫

比特幣「企業囤幣大戶」Strategy公司第1季虧損擴大，顯示手上龐大加密貨幣資產持續影響財務表現。該公司正逐漸擺脫「永不賣出任何比特幣」的立場，高層暗示有可能轉向賣出。

Meta保護青少年帳號擴至美歐 AI偵測不只依賴註冊年齡

美國科技巨擘Meta Platforms近期面臨歐盟對青少年網路安全的監管壓力。歐盟日前指出，Meta未能有效防止13歲以下兒童使用Facebook與Instagram，恐使兒童暴露於不適當內容。Me

美網紅發起「合資買下精神航空」 不到一周金額已破1億美元

精神航空公司(Spirit Airlines)2日熄燈，宣布「立即開始有序結束營運」，TikTok網紅彼得森(Hunter Peterson)在網路號召「群眾合資買下精神航空」，沒想到相關網站爆紅，短

「美元微笑曲線」左側動搖？任永力示警美國這麼做恐削弱美債避險地位

資深分析師任永力（Stephen Jen）表示，華盛頓的支出狂潮正危及美元做為可靠避險資產的全球地位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。