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在美經商改保守謹慎...73%在美陸企 去年沒有新業務投資

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國中國總商會4日在華府舉行「2026在美陸資企業年度商業調查報告」發布會，連續第13年發布此份報告。（美國中國總商會網站）
美國中國總商會4日在華府舉行「2026在美陸資企業年度商業調查報告」發布會，連續第13年發布此份報告。（美國中國總商會網站）

美國中國總商會（CGCC）發布最新「在美陸資企業年度商業調查報告」顯示，在美陸資企業對總體營商環境評價趨於謹慎，持負面態度者占比超過一半，回升至2022年以來最高；去年在美「沒有」新業務投資的陸企高達73%，創歷年新高，反映出戰略防禦成為主流。但企業普遍預期，今年度中美關係將顯著改善。

美國中國總商會4日在華府舉行「2026在美陸資企業年度商業調查報告」發布會，連續第13年發布此份報告。

報告顯示，在關稅衝擊成為在美經營首要壓力源的背景下，企業對營商環境的評價趨於謹慎。高達79%的受訪企業表示受到川普政府關稅政策衝擊，進口成本上升、利潤率下降與供應鏈中斷是最受衝擊的領域，關稅已從採購成本端全面滲透至企業經營的各個層面。

與此同時，在對美國投資與商業環境的總體感受方面，受訪陸資企業持負面態度者占比55%，回升至2022年以來最高水平，企業整體態度趨於謹慎。

報告指出，在外部高壓下，「不退出、不擴張、守住基本盤」已成為絕大多數在美陸資企業的共同特徵。2025年在美「沒有」新業務投資的企業占比高達73%，較2024年的53%大幅提高，為歷年調查最高值。有積極擴張意願、增加投資10%以上企業降至0%。

儘管營商環境評價趨於謹慎，企業收入仍展現出較強適應能力與分化特徵。2025年約33%的受訪企業實現了收入增長；81%的企業整體保持盈利；高利潤率企業（即息稅前利潤率≧15%）占比從2024年的7%增至21%，達到歷年最高水平。然而，約27%的企業收入出現下滑。

報告並指，受中美關稅「停戰」等因素影響，受訪企業對2026年中美關係預期顯著改善。在經貿關係層面，選擇「中度惡化」預期企業數量較去年大幅下降24個百分點，選擇「小幅改善」預期企業數量增至36%。

然而，美國宏觀經濟不確定性（70%）、中美雙邊關係深層張力（64%）與經貿摩擦持續（56%）仍是企業的三大核心挑戰。報告提到，中美經貿關係正處於劇烈震蕩後的階段性緩和，但這並不等同於深層矛盾的消解。美方在技術出口管制與外資審查持續強化，合規環境的複雜程度並未因關稅停戰而有所減輕。

美國中國總商會新聞稿表示，大陸駐美大使館副館長邱文星出席發布會，他在致詞時肯定了總商會作為中美商業社區重要平台的核心價值，並對中美經貿合作的未來前景表達積極期待。

華府 關稅 中美關係

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