蘋果為「廣告不實」訴訟付2.5億美元和解 因Siri未推AI功能

蘋果公司（Apple）2024未如廣告所宣傳的推出語音助理Siri新的AI功能，被一群iPhone買家提起集體訴訟。周二（5日）蘋果同意支付2.5億美元和解，就等法官最後批准。2.5億美元和解金額，在蘋果公司史上名列前茅。

蘋果同意和解，但未承認有過失。Siri延遲甚久的AI新功能，預定終於要在今年6月的蘋果全球開發者大會（WWDC）上發表。

2024年蘋果為促銷當年9月發表的iPhone 16新機系列，推出電視廣告，請來知名演員貝拉‧拉姆齊宣傳Siri將會具備個人化的AI功能。後來公司確定個人化Siri的開發延遲，廣告跟著撤下。原本在廣告中聲稱Siri的新能耐，是可以跨各應用程式無縫運作，且能使用行動裝置中已有的資訊，代替用戶執行任務，例如，挑出一張特定的照片。

直到2025年5月蘋果財報說明會上，執行長庫克才正式承認，Siri的功能升級，「花費的時間比我們想的更長一些」。

蘋果在周二的聲明中強調：「我們解決此爭端，是為了能繼續專注於我們最擅長的事。亦即為我們的用戶提供最具創新性的產品與服務。」