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日本閣員訪中東產油國 盼推動原油穩定供應

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導

日本閣員赤澤亮正本週已先後訪問沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。中東地區的紛爭使荷莫茲海峽形同持續被封鎖，赤澤表示，已與這兩國的閣員針對推動原油穩定供應達成共識。

時事通信社與日本放送協會（NHK）報導，赤澤目前擔任日本經濟產業大臣，他本月4日與5日分別走訪上述兩國。而這兩國均為日本主要的原油供應國。

赤澤結束中東地區的行程之後，並在5日抵達法國巴黎，並告訴媒體他去沙國與阿聯（UAE）訪問的成果。

他表示，此行與阿聯產業與先進技術大臣賈比爾（H.E. Dr. Sultan Al Jaber）會面之際，要求阿聯確實擴大對日供應，並提出幾項提案，像是就增加亞洲原油儲備展開合作，以及日本挹注打造未來替代性供應管道所需的資金。而雙方同意把這些提案具體化。

赤澤也說明，他與沙國外交部長費瑟親王（PrinceFaisal bin Farhan）召開會談時，雙方就進一步強化能源供應機制合作，達成共識。

赤澤表示，本月7日將與沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Prince Abdulaziz bin Salman），透過線上方式繼續協商。

日本政府經濟產業省（簡稱經產省）表示，阿聯是日本最大的原油進口來源國，而沙烏地阿拉伯則為第2主要來源國，兩國合計的進口量占整體8成。

赤澤 中東 沙烏地阿拉伯

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