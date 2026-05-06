蘋果代工傳聞點火！英特爾市值超車甲骨文 刷新網路泡沫時期紀錄

美國晶片大廠英特爾（Intel）股價周二大漲12.9%，主因是彭博資訊報導蘋果公司（Apple）正考慮與英特爾和三星電子合作，在美國境內生產晶片。相關討論目前仍處於初步階段，尚未下單。

英特爾市值目前攀升至5,435.6億美元，超越甲骨文（Oracle），躍居美國第18大上市公司，遠高於英特爾2025年底的第56名排名，也刷新該公司於2000年8月31日網路泡沫時期創下的5,015.1億美元市值紀錄。該股今年來累計暴漲200%，是費城半導體指數中表現最佳成分股。

分析師認為，若與蘋果達成合作，將是對英特爾晶圓代工與AI晶片製造能力的重大肯定。Equities Research分析師Trip Chowdhry指出，英特爾18A先進製程在AI晶片電力效率具優勢，背面供電技術領先台積電（2330）。

蘋果過去長期依賴台積電代工，但近期警告，AI晶片所需先進製程供應出現瓶頸，正尋求擴大產能。