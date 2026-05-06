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印尼盾狂貶 印尼再收緊美元購買限制 亞洲各國央行備戰護匯

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印尼盾大跌後，印尼進一步收緊購匯規定，將免附證明文件的美元購買限額從5萬美元下調至2.5萬美元。路透
印尼盾大跌後，印尼進一步收緊購匯規定，將免附證明文件的美元購買限額從5萬美元下調至2.5萬美元。路透

印尼匯率跌至紀錄低點後，印尼收緊美元購買規定以捍衛本幣。

印尼央行總裁瓦瑞耀周二晚間在雅加達舉行的新聞發布會上宣布，為穩定印尼盾，無相關證明文件的外幣現金購買額度，將從5萬美元下調至2.5萬美元。央行4月才剛將免附證明文件的美元購買限額從10萬美元下調至5萬美元，如今再度收緊限制。

在與總統普拉伯沃會晤後，瓦瑞耀與各部會部長聯合召開記者會，稱印尼盾被低估，應當升值。隨著印尼盾兌美元匯價跌至17,443，印尼央行已進場干預。

亞洲各國央行正面臨加強捍衛本幣的壓力，尤其是那些最易受伊朗戰爭引發油價飆升影響的國家。

知情人士此前透露，正努力支撐疲軟盧比的印度央行，正考慮允許國有銀行發行外幣債券，以吸引資本流入。

印度央行官員據悉討論了一項提案，可能允許銀行發行外幣債券，期限可能是五年。相關討論仍處於初步階段，尚未作出任何決定。

印度央行也在考慮向參與銀行提供外匯互換工具，以對沖匯率風險，從而使銀行能向投資人提供更具吸引力的殖利率。知情人士稱，在此機制下，銀行可在未來某一日期以預先確定的價格從央行購買外匯。

央行 印尼 匯率

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