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Meta強攻AI代理 傳打造類似「龍蝦」的高度個人化AI助理

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
臉書母公司Meta傳出正在開發給一般用戶使用的AI代理工具。 路透
臉書母公司Meta傳出正在開發給一般用戶使用的AI代理工具。 路透

臉書母公司Ｍeta傳出正在打造一款高度個人化的AI助理，準備為旗下社群平台的30億用戶，提供先進的代理式AI工具，協助處理日常任務。研發中的AI助理，將由公司新的Muse Spark AI模型驅動。

一位熟悉研發專案的人士透露，這個代理式AI助理產品目前已在內部由選定一群員工進行測試。團隊的目標是開發出類似OpenClaw（俗稱『龍蝦』）的產品，讓用戶能建立AI代理，自動代為完成各種任務。

由這項AI代理產品開發計畫可以看出，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）正積極推動將AI植入公司消費產品的核心。不過投資人越來越擔心Meta標榜的「個人超級智慧」，除了成本極高，如何執行也是問題。

Meta上周宣布，將今年資本支出提高100億美元，總額最高可達1,450億美元。華爾街對支出擴大有疑慮，導致公司股價近日大幅下跌，上周市值蒸發近1,700億美元。

OpenClaw是一款熱門的開源AI數位助理，最常的應用在於自動化網頁瀏覽、電子郵件與行事曆管理等任務。Meta今年稍早曾試圖延攬OpenClaw創辦人史坦柏格（Peter Steinberger），但他最終加入了OpenAI

祖克柏在上周的財報電話會議中表示，目前OpenClaw對多數用戶而言仍難以操作與部署。他說：「關鍵在於，如何打造一個版本，讓體驗更加完善、簡單易用，並且所有基礎設施都已為用戶準備好，讓它能直接運作。」

祖克柏另也主張投資在有利於購物的AI之上，暗示電子商務功能可能是Meta AI助理的重要功能之一。

祖克柏 Meta OpenClaw OpenAI

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