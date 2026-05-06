美中經貿摩擦 在美中企悲觀情緒創新高

美國中國總商會最新一期「在美中資企業年度商業調查報告（2026年5月）」顯示，在美中企對於投資、營商環境悲觀情緒創下近年新高，在中美經貿摩擦下，對整體市場預期趨於謹慎。

美國中國總商會發布最新一期「在美中資企業年度商業調查報告」。

報告內容顯示，在美中企對於2025年美國投資和營商環境悲觀情緒高漲，負面評價合計達55%（大幅惡化與小幅惡化），較2024年43%大幅上升12個百分點，回升至2022年（54%）以來最高點，大幅惡化占比更從3%躍升為21%，為歷年調查漲幅最大一次。

在美中企對於2025年美國投資和營商環境正面評價占比僅9%（小幅改善與大幅改善），較2024年23%驟減14個百分點，幾乎與2018年至2020年歷年低點（5%至6%）相當，顯見在美中企對於美國市場的樂觀預期不再，轉趨保守和謹慎。

2025年在美新業務投資回覆「沒有變化」企業占比達73%，較2024年53%大幅上升20個百分點，為歷年調查最高值；積極擴張意願降到歷史低點，「增加10%以上」企業更降為0%，「不退出、不擴張、守住基本盤」成為絕大多數在美中企的共同行為特徵。

美國中國總商會副會長倪頻表示，2026年調查結果呈現複雜、多面的現實，在地緣政治風險上升、關稅壓力加劇與全球經濟成長放緩背景下，大多數在美中企展現出韌性，同時趨於審慎與防禦，一方面鞏固在美布局；另一方面仍然認可深化對美合作的長期價值。

倪頻提到，中資企業在美國的品牌建設正處於關鍵階段，地緣政治環境與中資背景的認知構成結構性制約，真正進入主流市場的企業仍是少數，企業應更加聚焦產品品質、本地合作、對社區有實際貢獻等自身優勢，透過商會及行業平台共同發聲以重建信任、擴大影響力。

美國中國總商會為代表中國在美投資企業的非營利組織，「在美中資企業年度商業調查報告（2026年5月）」調查啟動時間在今年3月，正值美國、伊朗戰事期間，全球油價顯著上漲，這也影響到企業對於營商環境的信心。