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輝達王座告急！Alphabet市值衝4.68兆美元新高 只差一小步超越Nvidia

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Google母公司Alphabet市值近逼輝達。路透
Google母公司Alphabet市值近逼輝達。路透

輝達Nvidia）的全球企業市值龍頭地位正岌岌可危，可能遭到Google母公司Alphabet取代，原因是Alphabet受惠於在AI領域的進展以及雲端業務蓬勃發展，股價5日創下歷史新高，市值持續膨脹，只差一小步就有機會超越輝達。

根據彭博資訊，截至5日收盤，輝達的市值約為4.77兆美元，已較先前約5.2兆美元的歷史高點有所回落；而 Alphabet的市值則衝上4.68兆美元，攀抵歷史高點。

這代表Alphabet十多年來有機會首度重返全球市值最高企業的寶座，該公司上一次短暫市值登頂是在2016年2月，隨後被蘋果公司奪回。

從股價來比較，輝達年初迄今僅上漲約5%，目前報每股196.5美元，略低於4月底創下的213.17美元收盤高點，在上個月華爾街日報報導OpenAI未能達到新用戶與營收目標後，輝達的股價便從高點回落；相較下，Alphabet今年來大漲逾22%，股價在5日收盤創下每股384.27美元新高。

最新情勢反映市場氛圍劇變，此時Alphabet不僅透過旗下雲端平台成為主要的AI服務提供商，還靠著強大的自研AI加速器 TPU（張量處理器），正在獲取AI客戶大量新增的運算需求商機。執行長皮伽表示，Google已開始向部分客戶直接銷售其AI晶片，這些晶片與輝達的晶片直接競爭。TPU已贏得Anthropic等客戶。

此外，Alphabet雲端業務近幾個月的強勁成長步調遠超過預期，Google Cloud部門第1季營收成長63%，也創下該公司自2020年開始單獨列出該部門營收以來的最高成長紀錄，而且勝過雲端大哥亞馬遜與二哥微軟，讓華爾街驚豔，並使投資人相信其數千億美元的AI支出將獲得回報。

Hightower Advisors首席投資策略師林克（Stephanie Link）表示：「這確實關乎超大規模雲端服務商的資本支出，以及在某種程度上，Alphabet展現出比整體 AI『食物鏈』（包括資料中心、電網和電力）更好的早期獲利跡象。」

Alphabet 輝達 Nvidia

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