Anthropic大單曝光！5年投谷歌雲2,000億美元 Alphabet市值直逼輝達

美媒引述知情人士報導，AI新創公司Anthropic已承諾，未來5年將向Google Cloud投入2,000億美元。這是雙方近期達成協議的其中一部分。此舉意味，Anthropic可能占Google上周向投資人揭露雲端業務未完成㐔單（backlog）的40%以上。

消息傳出後，Google母公司Alphabet的股價周二盤後上漲約2%。

Anthropic今年4月已與Google及其晶片合作夥伴博通（Broadcom）簽約，取得數吉瓦（GW）的TPU算力，預計2027年起陸續上線。

Alphabet同時也將向Anthropic投資最多400億美元，進一步深化雙方合作關係。Anthropic和Google既是合作夥伴，也是全球AI競賽的對手。

Anthropic與OpenAI相關合約，如今已占AWS、微軟（Microsoft）Azure及Google Cloud等主要雲端服務商約2兆美元未完成訂單的一半以上。

路透表示無法查證此一報導。Anthropic拒絕置評，Google則將相關詢問轉交Anthropic回應。

由於Claude系列AI模型的需求強勁，Anthropic近來簽署多項重大合約，以取得更多運算資源。上月，Anthropic與雲端基礎設施公司CoreWeave達成多年合作協議，並預計年底前透過亞馬遜（Amazon）晶片取得接近1GW的算力。

另一方面，因AI與雲端業務帶動，Alphabet股價近期屢創新高，市值正逼近輝達（Nvidia），甚至可能超越而登上全球龍頭。