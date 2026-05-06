AI重塑職場 美企分裂：裁員派與增效派不同調

隨著人工智慧（AI）迅速改變工作模式，美國企業對未來勞動力規模的看法出現明顯分歧。一派主張藉AI縮減人力，另一派選擇維持員工規模，用AI提高產能。

加密貨幣交易所Coinbase執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong）宣布將裁減14%員工；PayPal也計畫未來兩到三年裁員20%，作為加速導入AI計畫的一部分。

電擊槍製造商與警用密錄器製造商Axon Enterprise總裁伊斯納（Josh Isner）則向員工強調，AI是讓團隊做更多事，而不是取代團隊。他說，即使生產力提升兩到三倍，仍有更多問題需要解決。

Spotify共同執行長索德斯特倫（Gustav Söderström）表示，企業可以選擇把AI帶來的生產力立刻轉為裁員，也能選擇維持員工規模、用同樣人數做更多事。Spotify目前採取後者。

IBM人資長拉莫羅（Nickle LaMoreaux）也提醒，若企業對AI的運用過度聚焦效率，可能錯失成長機會。

另一方面，Meta因大舉投資資料中心與AI基礎設施，計畫裁員約8,000人，占員工總數約10%。財務長Susan Li坦言，隨著AI能完成更多工作，公司未來究竟需要多少員工，仍無定論。

顧問公司Gartner的調查顯示，約80%使用AI代理、自動化或自主技術的企業，已開始裁員。