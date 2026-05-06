美網紅發起「合資買下精神航空」 不到一周金額已破1億美元

精神航空公司(Spirit Airlines)2日熄燈，宣布「立即開始有序結束營運」，TikTok網紅彼得森(Hunter Peterson)在網路號召「群眾合資買下精神航空」，沒想到相關網站爆紅，短短幾日就收到超過百萬元的捐款，最新金額高達1.32億元，把網紅嚇得不知所措，公開徵求有航空經驗的律師協助；專家說收購精神航空和一般轉讓不同，後續相關事宜要耗費數年和數千萬元，彼得森無法擅自使用現有許可證。

Moneywise報導，彼得森是一名配音員，曾為多款電玩配音，如「薩爾達無雙封印戰記」(Hyrule Warriors: Age of Imprisonment)和「崩壞：星穹鐵道」(Honkai: Star Rail)，先前因紀錄自己連續24小時搭乘精神航空班機的影片而走紅。

彼得森在精神航空宣布結束營運後，在TikTok影片提出「如果我們全部出資購買精神航空的話會如何？」的構想，並在TikTok影片被大量轉傳後於2日架設「來買精神航空」網站：https://letsbuyspiritair.com/。

彼得森在影片中說，他想到一個絕妙主意，美國18歲以上的成年人有2.5億人，只要號召其中兩成的人，每個人拿出精神航空平均票價的錢，約30至40元，可能就可以買下精神航空，讓精神航空變成由人民所有的國有航空；影片目前已累積超過560萬次瀏覽。

沒想到彼得森的影片爆紅，「let's buy spirit com」這個關鍵字登上Google熱門搜尋，連帶吸引數萬人湧進網站認捐(pledge)，金額超過百萬，網站在3日下午還因流量爆增而癱瘓。彼得森3日在Instagram影片中說他看到網站顯示有4817位創始贊助人、認捐金額為231萬4752元，平均每人認捐481元時真的嚇瘋了，沒想到自己最初只是開個玩笑，最後卻失控了。目前認捐人數仍在增加，已經累積超過14萬7000人，金額高達1.32億元，網站並設定最低認捐金額為45元，這相當於一張精神航空的機票價格。