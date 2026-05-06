快訊

從總預算到軍購陷分歧 國民黨燒出「系統漏洞」危機？

「台版張凌赫」爆紅親認黑歷史！賣假貨慘賠千萬　親揭坎坷身世道歉

聯發科再飆漲停、台積電奮起！台股開高大漲逾700點、突破41K

聽新聞
0:00 / 0:00

三星股價又飆11%市值衝破1兆美元 但要追上台積電還差一大截

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
三星電子市值6日站上1兆美元。 法新社
三星電子市值6日站上1兆美元。 法新社

南韓三星電子股價在今（6）日早盤上漲11%，推動公司市值達到1兆美元，成為繼台灣的台積電之後，第二家躋身「市值兆美元俱樂部」的亞洲企業。

依據彭博報價，目前台積電以ADR計算市值約為2兆美元。

三星股價在人工智慧（AI）晶片需求暴增帶動下，過去一年上漲超過四倍。三星半導體部門幾天前公布上季財報，獲利暴增48倍，創下歷史新高並優於市場預期，正是受惠於AI資料中心訂單帶來的高利潤。分析師預期，在供給仍有限、合約價格持續快速上升的情況下，三星半導體事業未來幾季將延續強勁表現。

公司重大利多消息還有蘋果公司（Apple）可能委託處理器的代工訂單。蘋果已與三星進行初步討論，考慮在美國由三星代工主要處理器，做為台積電之外另一選項。

紐約Roundhill投資公司執行長Dave Mazza說：「（三星）市值突破1兆美元的門檻，不僅具象徵性的意義，更有實質重要性。這反映市場認為記憶體在AI基礎架構中的角色是結構性的，而非周期性的。」

Jupiter資產管理投資經理Sam Konrad表示：「即使投資人錯過三星過去的漲幅，只要深入研究，仍會認為其投資機會具有吸引力。目前記憶體市場供給不足，而三星也指出，2027年的供需將比2026年更加吃緊，因此NAND與DRAM價格很可能持續上升。」

雖然三星晶片部門獲利大好，但行動裝置與顯示器等業務卻在下滑，主要是原材料與零組件價格上漲帶來壓力。同時，AI熱潮帶來的高額利潤也促使員工要求更高分潤，並威脅將於本月稍晚發動為期18天的全面罷工。

儘管存在這些不利因素，根據彭博彙整的賣方分析師預測，三星股價未來12個月仍有望上漲約30%。目前預估本益比只有5.3倍，遠低於去年10月的14.4倍。

三星與SK海力士這兩家上市公司，在南韓股市KOSPI指數中的權重合計超過43%。兩大公司股價的驚人漲幅，已使南韓成為全球最火熱的市場之一，也推動亞洲股市基準指數創下歷史新高。隨著企業搭上AI投資熱潮，投資人認為記憶體產業正進入需求「超級循環」，打破數十年來景氣循環起起落落的模式。

三星 台積電 財報

延伸閱讀

降低對台積電依賴？傳蘋果正與Intel、三星初步洽談先進製程代工 尋求「第二選擇」

憂太依賴台積電？蘋果傳接洽英特爾三星 建立處理器「第二代工來源」

半導體股遍地開花！市場狂熱掩蓋三大隱憂

傳與蘋果談生產晶片　英特爾股價勁揚14%創新高

相關新聞

油價續跌 WTI失守100美元、美股期指勁揚 川普發文說與伊朗有重大進展

國際油價今天（6日）連續第二天下跌，美股期貨指數開盤後勁揚，因美國總統川普表示，結束與伊朗戰爭的最終協議已取得「重大進展」，而他將暫停由美國主導的幫助受困船隻離開荷莫茲海峽的行動，以觀察能否與伊朗敲定

油價飆漲、政府舉債效應 美30年公債殖利率衝上5%

美國30年期公債殖利率突破5%的心理關卡，油價飆漲加劇通膨疑慮、美國政府上修舉債預估規模，也引發市場對供應量增加的顧慮。英國債市也承受壓力，30年期公債殖利率5日一度躍升11個基點，至5.76%，站上

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

涉將用戶資料傳輸至中國 愛爾蘭監管機構調查Shein

愛爾蘭資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）今天表示，希音（Shein）涉將歐洲...

三星股價又飆11%市值衝破1兆美元 但要追上台積電還差一大截

南韓三星電子股價在今（6）日早盤上漲11%，推動公司市值達到1兆美元，成為繼台灣的台積電之後，第二家躋身「市值兆美元俱樂部」的亞洲企業。

燃油供應危機 義大利航空執行長：最壞打算停飛

美伊衝突造成燃油價格飆升，航空業首當其衝。義大利航空（ITA）執行長艾伯哈特今天表示，目前航班維持不變，且考慮藉機開闢亞...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。