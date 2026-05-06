蘋果Siri廣告涉誤導 2.5億美元達成集體訴訟和解

蘋果公司（Apple）今天同意支付2.5億美元（約新台幣80億元）達成集體訴訟和解。蘋果遭控在2024年底不實宣傳智慧助理Siri的AI功能，誤導數百萬名iPhone買家以刺激銷量。

法新社看過的文件顯示，原告指控這家加州科技巨頭為了提振iPhone銷量，宣傳了「當時不存在、現在不存在，且兩年或更長時間內都不會存在」的人工智慧（AI）功能。

美國廣告監管機構「經營改善協會」（BetterBusiness Bureau）的全國廣告部也認定，蘋果誤導大眾Siri的新AI功能為「現已可用」。

今天提交法院批准的和解協議中，蘋果並未承認有任何不當行為。這份協議涵蓋2024年6月10日至2025年3月29日期間於美國購買的約3600萬台符合條件的設備，包括iPhone 16及iPhone 15 Pro和15 Pro Max。

每位集體訴訟成員可因每台設備獲得25美元的賠償，根據最終批准的索賠人數，金額最高可能達到95美元。

蘋果向「金融時報」（Financial Times）表示：「我們解決此事是為了能繼續專注於我們最擅長的事：為我們的用戶提供最具創新性的產品和服務。」

訴狀中引用的一項摩根士丹利（Morgan Stanley）調查顯示，「增強版Siri」是潛在iPhone購買者最期待的功能。

蘋果曾於2024年發起一場大型廣告活動來宣傳這些功能，之後才確認將無限期延遲推出並撤下廣告。

這份和解協議仍需由加州北區聯邦地方法院法官魏斯（Noel Wise）批准，聽證會舉行日期定於2026年6月17日。