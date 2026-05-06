快訊

價值五位數黃金被偷！警察到家看了一圈吐驚人真相：竊賊就是你養的吞金獸

搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

當俄軍開始向機器繳械：烏克蘭引爆的機器人戰爭與軍事革命

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果Siri廣告涉誤導 2.5億美元達成集體訴訟和解

中央社／ 舊金山5日綜合外電報導
蘋果公司。路透
蘋果公司。路透

蘋果公司（Apple）今天同意支付2.5億美元（約新台幣80億元）達成集體訴訟和解。蘋果遭控在2024年底不實宣傳智慧助理Siri的AI功能，誤導數百萬名iPhone買家以刺激銷量。

法新社看過的文件顯示，原告指控這家加州科技巨頭為了提振iPhone銷量，宣傳了「當時不存在、現在不存在，且兩年或更長時間內都不會存在」的人工智慧（AI）功能。

美國廣告監管機構「經營改善協會」（BetterBusiness Bureau）的全國廣告部也認定，蘋果誤導大眾Siri的新AI功能為「現已可用」。

今天提交法院批准的和解協議中，蘋果並未承認有任何不當行為。這份協議涵蓋2024年6月10日至2025年3月29日期間於美國購買的約3600萬台符合條件的設備，包括iPhone 16及iPhone 15 Pro和15 Pro Max。

每位集體訴訟成員可因每台設備獲得25美元的賠償，根據最終批准的索賠人數，金額最高可能達到95美元。

蘋果向「金融時報」（Financial Times）表示：「我們解決此事是為了能繼續專注於我們最擅長的事：為我們的用戶提供最具創新性的產品和服務。」

訴狀中引用的一項摩根士丹利（Morgan Stanley）調查顯示，「增強版Siri」是潛在iPhone購買者最期待的功能。

蘋果曾於2024年發起一場大型廣告活動來宣傳這些功能，之後才確認將無限期延遲推出並撤下廣告。

這份和解協議仍需由加州北區聯邦地方法院法官魏斯（Noel Wise）批准，聽證會舉行日期定於2026年6月17日。

Apple 蘋果 iPhone

延伸閱讀

蘋果營收創新高！iPhone 17、AI帶動Mac銷量 1成本上升將成未來財務挑戰

蘋果傳將推自製票卡工具！iOS 27開放QR code匯入Wallet

蘋果釋出iOS 26.5候選版本　增訊息加密等3新功能

馬斯克買推特涉違規 4800萬罰款創SEC同類案新高

相關新聞

油價續跌 WTI失守100美元、美股期指勁揚 川普發文說與伊朗有重大進展

國際油價今天（6日）連續第二天下跌，美股期貨指數開盤後勁揚，因美國總統川普表示，結束與伊朗戰爭的最終協議已取得「重大進展」，而他將暫停由美國主導的幫助受困船隻離開荷莫茲海峽的行動，以觀察能否與伊朗敲定

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

蘋果為「廣告不實」訴訟付2.5億美元和解 因Siri未推AI功能

蘋果公司（Apple）2024未如廣告所宣傳的推出語音助理Siri新的AI功能，被一群iPhone買家提起集體訴訟。周二（5日）蘋果同意支付2.5億美元和解，就等法官最後批准。2.5億美元和解金額，在

蘋果要讓手機變「綜合AI平台」用戶可挑多款AI模型 ChatGPT不再獨霸

蘋果公司將讓用戶從多種外部AI服務中進行選擇，為其軟體中的各項功能提供支援，進一步推動把自家硬體裝置打造成「綜合性AI平台」的策略。

蘋果代工傳聞點火！英特爾市值超車甲骨文 刷新網路泡沫時期紀錄

美國晶片大廠英特爾（Intel）股價周二大漲12.9%，主因是彭博資訊報導蘋果公司（Apple）正考慮與英特爾和三星電子合作，在美國境內生產晶片。相關討論目前仍處於初步階段，尚未下單。

蘋果Siri廣告涉誤導 2.5億美元達成集體訴訟和解

蘋果公司（Apple）今天同意支付2.5億美元（約新台幣80億元）達成集體訴訟和解。蘋果遭控在2024年底不實宣傳智慧助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。