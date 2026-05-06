美超微財報／本季財測佳 股價盤後飆18%

美超微（Super Micro）周二（5日）發布本季財測，營收與調整後獲利都高於華爾街預期，主要是人工智慧（AI）伺服器的強勁需求。利多消息激勵公司股價在盤後交易飆漲18%。

美國司法部今年3月起訴了三位與美超微有關的人士，指控他們協助將價值數十億美元的AI晶片走私至中國大陸。周二最新財測有助於安撫投資人情緒。

根據LSEG彙整的數據，美超微預估本季（公司會計年度第4季）營收將介於110億至125億美元，高於分析師平均預期的110.7億美元。調整後每股盈餘將介於0.65至0.79美元之間，亦優於市場預期的0.55美元。

隨著AI熱潮興起，美超微成為主要受益者之一，公司能快速打造並交付客製化高效能伺服器的能力，使美超微成為資料中心營運商及AI新創公司的首選供應商。

執行長梁見後在財報會議中表示，範圍更廣的資料中心與雲端軟體產品組合，需求亦相當強勁。公司位於台灣、馬來西亞與荷蘭的據點，目前皆正「積極擴產」。

他在聲明中則是指出：「我們的利潤率回升以及DCBBS（資料中心模組化解決方案）業務的快速成長，顯示公司基本面依然強勁。隨著我們在矽谷新增美國製造設施，我們已具備極佳條件來滿足龐大的市場需求。」

美超微的DCBBS事業部門提供硬體、軟體與服務整合方案，範圍包括晶片、網路與散熱系統，以及管理備用電池與大量伺服器機架的軟體。

梁見後在財報電話會議上補充說明，指這些整合方案有助於公司提高對客戶的銷售額與獲利能力。他表示，未來幾年內，DCBBS將貢獻公司總利潤超過25%。

美超微上季（1到3月）營收達102.4億美元，較去年同期大增逾122%，但低於分析師預期的123.3億美元。調整後毛利率為10.1%，則是高於分析師所估的6.75%；調整後每股盈餘為0.84美元，也優於市場平均預期的0.63美元。本會計年度全年營收將介於389億至404億美元之間，略低於先前預期的400億美元。

梁見後解釋，上季營收因部分客戶延遲，銷售受影響。他未透露具體客戶名稱，他說：「這純粹是短期延遲。有些客戶據點尚未完成所需的電力與網路建設，我們預期這些營收將在未來幾季認列。」

針對司法部的起訴，美超微說，公司與輝達（Nvidia）、超微（AMD）及英特爾（Intel）等晶片供應商的關係，並未受到影響。財務長韋根德（David Weigand）在財報會議中強調，「資源分配沒有任何改變」；除了起訴書中點名的人士外，沒有其他人涉入此案。公司已啟動對該事件的獨立調查。

美超微股價在周二正常交易時段收盤微跌0.32%，報27.83美元；過去12個月股價下跌4.9%。