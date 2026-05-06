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涉將用戶資料傳輸至中國 愛爾蘭監管機構調查Shein

中央社／ 都柏林5日綜合外電報導
愛爾蘭資料保護委員會今天表示，希音（Shein）涉將歐洲用戶資料傳輸至中國，已對這家中國快時尚電商平台展開調查。（路透）
愛爾蘭資料保護委員會今天表示，希音（Shein）涉將歐洲用戶資料傳輸至中國，已對這家中國快時尚電商平台展開調查。（路透）

愛爾蘭資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）今天表示，希音（Shein）涉將歐洲用戶資料傳輸至中國，已對這家中國快時尚電商平台展開調查。

路透社報導，DPC擁有處以高額罰款的權力，表示將檢視與評估Shein位於都柏林（Dublin）的歐洲、中東及非洲（EMEA）總部，在多大程度上遵守歐盟隱私規範，亦即「歐盟通用資料保護規則」（GeneralData Protection Regulation）。

DPC指出，當個人資料被傳輸至歐盟以外的國家時，「歐盟通用資料保護規則」要求資料必須得到與歐盟境內同等的保護。

去年，DPC憂心TikTok在用戶資訊保護方面的做法，對其處以5.3億歐元（約新台幣195.6億元）罰款，並命令這個中國短影音平台暫停將資料傳輸至中國，除非處理方式符合規定。

DPC副專員陶艾爾（Graham Doyle）聲明表示：「近期DPC的監管行動，加上其他向歐洲監管機構提出的申訴，讓資料傳輸至中國的問題特別受到關注。」

他說，這次調查是DPC的策略性優先事項。

Shein發言人在電郵聲明中表示，他們過去幾個月來一直「積極與DPC就其資料保護方式進行溝通」。

這名發言人說：「我們極為重視資料保護，並完全致力於遵守歐盟通用資料保護規則及所有適用的資料保護法律。」

自Shein於2023年在都柏林設立EMEA總部以來，這是首次針對這家公司展開的隱私調查。

歐盟 中東 都柏林 愛爾蘭 SHEIN

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