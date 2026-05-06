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燃油供應危機 義大利航空執行長：最壞打算停飛

中央社／ 羅馬5日專電
義大利航空（ITA）執行長艾伯哈特（Joerg Eberhart）5日與中央社等外媒記者餐敘，談到因應近來中東危機造成的燃油價格高漲，最壞情境是全面停飛。中央社
義大利航空（ITA）執行長艾伯哈特（Joerg Eberhart）5日與中央社等外媒記者餐敘，談到因應近來中東危機造成的燃油價格高漲，最壞情境是全面停飛。中央社

美伊衝突造成燃油價格飆升，航空業首當其衝。義大利航空（ITA）執行長艾伯哈特今天表示，目前航班維持不變，且考慮藉機開闢亞洲與南美新航線商機，但他也坦言若燃油危機持續，公司內部已評估「最糟情況將停飛」。

ITA是義大利旗艦航空公司，前身為義大利國營航空Alitalia，現由義大利經濟財政部（占股權59%）與德國漢莎航空（占股權41%）共同經營。

艾伯哈特（Joerg Eberhart）自2025年1月接任ITA執行長，他曾擔任漢莎航空（Lufthansa）機長及集團內多項高階管理職務。

艾伯哈特今天與中央社等幾位外媒記者餐敘，對於ITA再度獲梵蒂岡指定提供教宗專機，他表示深感榮幸。記者詢問「有足夠燃油讓教宗持續出訪嗎？」艾伯哈特也回答「為了教宗一定有，但其他情況要評估」。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖引發全球燃油供應危機，航空業深受衝擊，歐洲法航、漢莎等多家航空業者宣布取消大量班機，美國廉航精神航空（Spirit Airlines）日前停止營業。

不過ITA目前維持原航班，且打算在市場重整之際開闢新航線。艾伯哈特表示，「我們在觀察拓展亞洲直飛的機會，因為現在許多人避免在中東轉機，我們正在關注這些有趣的客流轉變」。ITA日前首度開通羅馬飛美國休士頓的直航，今年另考慮增飛委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）。

艾伯哈特根據他長期在漢莎集團的經驗，認為ITA可藉著義大利地理位置優勢，專攻南美航線，他表示公司內已對此方向做了專業研究，非常有興趣拓展智利首都聖地牙哥（Santiago）、秘魯首都利馬（Lima）等航線。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）日前報導，歐盟警告航空燃油儲備正快速減少，還有分析師悲觀預測到今年9月就可能耗盡，若中東局勢無法緩解，暑假旺季可能有數以千計航班被迫取消。

被問到燃油變貴對營運成本的衝擊，艾伯哈特表示，各航空公司與航線有所不同，有些公司沒有燃料保險或補貼政策，就要立即取消航班因應，「目前各航空都試圖透過漲價彌補燃油成本，燃油約占成本30%，因此若簡單估算燃油價格翻倍，航空票價大概就須漲價3成」。

艾伯哈特表示，ITA在今年底之前有足夠的燃油價格補貼，因此今年票價漲幅可維持5%到10%，但這只是2026年的情況，「身為管理者需製定最壞情境因應方案，也就是像疫情時期一樣，以停飛作為最後手段」。

艾伯哈特表示，最壞情況就是到2027年燃油價格仍居高不下，而當危機遍及全世界，造成全球性經濟衰退，需求可能大幅下降，「若航班與乘客需求減少，唯一辦法就是停飛飛機，屆時每家公司都會尋求國家援助」。

漢莎航空 義大利 油價

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