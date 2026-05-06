台積電ADR逆勢下跌1.8% 聯電大漲近8%、日月光也勁揚

美股四大指數周二（5日）收紅，標普500、那斯達克指數和費城半導體指數都創下收盤歷史新高，受英特爾、記憶體股及其他AI相關股提振，而此時美伊停火協議得以維持，且投資人將目光聚焦于強勁的季度財報。

2026-05-06 07:12