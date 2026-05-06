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台積電ADR逆勢下跌1.8% 聯電大漲近8%、日月光也勁揚

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR周二（5日） 漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.79%，報每股394.41 美元，收盤最新價格換算並折合台幣後為每股2,494.09元，較台北交易股票溢價率10.85%。(歐新社)
台股ADR周二（5日） 漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.79%，報每股394.41 美元，收盤最新價格換算並折合台幣後為每股2,494.09元，較台北交易股票溢價率10.85%。(歐新社)

儘管費城半導體指數創新高，但台股ADR周二（5日） 漲跌互見，台積電ADR收盤下跌1.79%，報每股394.41 美元，收盤最新價格換算並折合台幣後為每股2,494.09元，較台北交易股票溢價率10.85%。

不過，聯電ADR大漲近8%，日月光也勁揚超過3%。

彭博周二報導，蘋果公司找上英特爾、三星電子，初步洽談代工其產品主要處理器事宜，主要是做為台積電以外的備援選項。消息可能影響相關晶圓代工業者的股價。

道瓊工業指數5日收盤上漲356.35點，漲幅0.73%，收49,298.25點；標普500指數上漲58.47點，漲幅0.81%， 報7,259.22點；那斯達克指數上漲258.33點，漲幅1.03%，收25,326.13點。

費城半導體指數大漲445.9點，漲幅4.23%，報10,980.58點，再創歷史新高，該指數2026年迄今累計漲幅已達55%。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 528.65 +3.59 520.00 1.66

中華電 CHT 136.31 +0.65 136.00 0.22

台積電 TSM 2,494.09 -1.79 2,250.00 10.85

聯電 UMC 88.59 +7.94 83.10 6.61

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電ADR 費城半導體 台積電 日月光

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