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油價回落企業財報佳 美股收紅標普那指再創新高
隨著國際油價回落及市場對強勁的企業財報感到振奮，華爾街股市4大指數今天再度收高，帶動標普、那指雙雙創下歷史新高。
道瓊工業指數上漲356.35點或0.73%，收報49298.25點。
標普500指數上升58.47點或0.81%，收在7259.22點。
那斯達克指數上揚258.33點或1.03%，收25326.13點。
費城半導體指數勁揚445.92點或4.23%，收10980.58點。
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