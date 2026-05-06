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傳與蘋果談生產晶片 英特爾股價勁揚14%創新高

中央社／ 聖克拉拉5日綜合外電報導

美國晶片製造大廠英特爾（Intel）股價今天勁揚14%，創下歷史新高，延續自4月以來的強勁漲勢。

這波上漲源自彭博（Bloomberg News）報導指出，蘋果公司（Apple Inc.）正在與英特爾和三星電子（Samsung Electronics）洽談，計劃在美國生產旗下裝置的主要處理器。這家iPhone製造商長期以來一直依賴台積電的晶片。

對於相關報導，英特爾與三星電子均不願置評。蘋果則未回覆置評請求。

美國財經媒體CNBC報導，英特爾才剛創下在那斯達克掛牌55年來表現最佳的單月行情，股價在4月狂飆114%，市值突破4700億美元。

幾項重要的合作也協助推動這波漲勢。英特爾上月宣布將擴大與谷歌公司（Google）的合作夥伴關係，並計劃加入馬斯克（Elon Musk）的Terafab專案。此外，英特爾還宣布將斥資142億美元，買回位於愛爾蘭的Fab 34晶圓廠。

人工智慧（AI）的興起帶動市場對英特爾中央處理器的新需求。在英特爾首季財報電話會議上，執行長陳立武稱中央處理器是「AI時代不可或缺的基礎」。

由於主要製程延誤，英特爾一直難以跟上AI競賽的腳步，如今隨著股價飆升，這家晶片製造商已出現顯著轉折。自美國政府去年8月入股10%、投資89億美元以來，英特爾股價如今已飆漲超過330%。

AI晶片大廠輝達（Nvidia）去年9月宣布將投資50億美元，也助長英特爾股價的反彈氣勢。

美國總統川普上週對英特爾股價上漲表示讚賞。他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「英特爾股價持續上揚。我對那家公司感到非常自豪，因為光是過去90天，我就為美國賺進超過300億美元，全靠這檔股票。」

「恭喜英特爾表現優異，更重要的是，恭喜美國人民做出如此明智的投資！」

英特爾 那斯達克 三星電子

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