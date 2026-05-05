法國將召開G7線上會議 尋求打破中國關鍵礦產壟斷

法國財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）表示，法國7日將召開七大工業國集團（G7）線上會議，討論如何打破中國對關鍵礦產的壟斷局面。

路透社報導，勒斯鳩告訴記者，這場將與相關部長舉行的線上會議旨在為6月中旬於法國艾維安巴恩（Evian-les-Bains）舉行的G7領袖峰會做準備。

勒斯鳩指出，中國已透過大量投資與定價政策，在市場中取得極大份額，並使潛在競爭者無法立足。