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油價飆漲、政府舉債效應 美30年公債殖利率衝上5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國30年期公債殖利率突破5%的心理關卡，油價飆漲加劇通膨疑慮、美國政府上修舉債預估規模，也引發市場對供應量增加的顧慮。（路透）
美國30年期公債殖利率突破5%的心理關卡，油價飆漲加劇通膨疑慮、美國政府上修舉債預估規模，也引發市場對供應量增加的顧慮。（路透）

美國30年期公債殖利率突破5%的心理關卡，油價飆漲加劇通膨疑慮、美國政府上修舉債預估規模，也引發市場對供應量增加的顧慮。英國債市也承受壓力，30年期公債殖利率5日一度躍升11個基點，至5.76%，站上28年來高點。

各天期美債殖利率4日全面攀升至少5個基點，其中30年期公債殖利率最高漲到5.03%，5日持續在5%以上波動。對Fed政策預期最敏感的2年期公債殖利率4日大漲11個基點至3.99%。

對於債券投資人而言，30年期殖利率5%的關卡具有特殊意義，有人視此為市場「最後防線」。儘管過去一年幾次突破此水準的走勢都相當短暫，但中東緊張局勢再起，加上油價持續高漲，顯示這次情況可能有所不同。一旦利率持久在5%以上，或是突破2023年短暫創下的5.17%高點，債市將進入近20年來未見的交易格局。

美國財政部目前預估，4至6月這一季的淨舉債額為1,890億美元，高於2月初估的1,090億美元。

澳洲國民銀行固定收益研究主管麥卡洛說：「隨著市場開始消化政府每季舉債需求大幅成長，殖利率會在5%以上停留一段時間」；「油價長期維持高位，短期通膨壓力和經濟成長前景惡化兩者交織，將牽動中長期殖利率攀高」。

殖利率 Fed 通膨

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