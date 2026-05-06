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精品業寒冬 LVMH大瘦身

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

法國精品龍頭LVMH集團研擬出售旗下的時尚、美妝、酒類品牌，因應精品業的需求低潮。這是該集團近40年歷史上，最大規模的瘦身行動之一。

知情人士透露， LVMH計劃出售的項目，包括時尚品牌Marc Jacobs、美妝品牌Fenty Beauty的持股、美國約瑟費普酒莊（Joseph Phelps Vineyard）。這些交易可替LVMH挹注數十億歐元，重新投資旗下業務。

LVMH過去18個月來進行多項出售案，脫手高檔潮牌Off-White、旅遊零售商DFS的大中華地區業務、時尚名牌Stella McCartney的49%持股等。LVMH主要出脫表現遜色的業務，在集團上下推動成本管理。該集團共逾75個品牌，橫跨高級時尚、干邑白蘭地、飯店等。

精品分析師說：「LVMH縮編產品的規模大於擴張的規模，為該集團史上首見」，但LVMH負債有限，去年的自由現金流超過110億歐元，不大可能急於求售。

疫情時期的奢侈品購買潮退燒後，路易威登（Louis Vuitton）與Dior這些品牌的銷售從2023年開始放緩，顯示嚮往型買家的可支配所得減少、加上高檔精品持續漲價對抗通膨，壓抑需求。LVMH的股價目前已跌回接近疫情前的水準。

出售資產一反集團掌門阿諾特的傳統做法，他靠著收購把LVMH打造成歐洲數一數二的企業巨擘。據Dealogic，該集團2000年以來展開206樁收購案，如2020年以160億美元高價，買下美國珠寶商Tiffany ；2011年以37億歐元（43億美元）併購義大利珠寶商寶格麗（Bvlgari）。

疫情 Dior

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