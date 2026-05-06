被指侵犯勞工權益 慈善晚宴 貝佐斯惹議

紐約大都會藝術博物館慈善晚宴Met Gala 4日舉行，這場時尚圈年度大事，話題向來圍繞著好萊塢、樂壇、體壇與時尚界眾星打轉，但今年的焦點卻落在亞馬遜公司創辦人貝佐斯夫婦。

自Met Gala宣布貝佐斯與妻子桑契斯是今年活動的主要贊助人兼榮譽主席之後，引發社群媒體一片譁然，英國激進社運組織「大家討厭馬斯克」在紐約街頭貼海報指控：「貝佐斯Met Gala：剝削勞工促成」，主要是譴責亞馬遜長期侵犯勞工權益，並呼籲抵制。

此外，貝佐斯過去和美國總統川普向來勢不兩立，但近期卻密切合作，且不少人批評貝佐斯此次贊助Met Gala是試圖在地位崇高的時尚盛會中，「收買影響力」。

「大家討厭馬斯克」發言人證實，各界反應熱烈，一周內就募得1.5萬英鎊（約2萬美元）款項。在晚宴舉行前數周，一場熱烈的反貝佐斯運動在紐約街頭、地鐵及網路上爆發，網友將該活動形容為「亞馬遜Prime晚會」或「貝佐斯舞會」。八卦小報上也充斥著關於明星緊張不安、時尚界人士不滿的報導，還包括一些過去曾出席的來賓選擇避開的傳聞。