地緣風險 富豪投資轉向

面對中東戰爭，全世界超級富豪下注的目標相當多樣化，凸顯出地緣緊張升高正重新塑造私人投資者的焦點。

彭博資訊報導，例如哥倫比亞首富吉林斯基一再加碼拉美獨立石油及天然氣業者GeoPark，3月時他與兒子共投資1.07億美元，看好該公司將打入委內瑞拉正在復甦的石油業。

瑞典石油與礦業大亨倫丁繼承人設立的家族辦公室，3月對溫哥華的銅礦及鑽石礦業公司加碼投資近4,000萬加幣，因為供應鏈緊縮有助於推升天然資源價格。義大利法拉利王朝及美國Cox媒體集團所屬的投資公司，近月來支持國防新創企業，包括Hermeus公司，該公司著手生產最快速的無人噴射機，連美國國防部都曾經是主顧之一。

這四大家族的淨財富總額約達900億美元。他們進行的這些交易，讓外界得以一窺全球富裕投資人基於川普引發地緣緊張升高，如何對投資組合進行布局。

今年來由於川普突襲委內瑞拉，企圖併吞格陵蘭，以及攻擊伊朗，使全球貿易大受干擾，投資人逃向安全資產，帶動石油、黃金及其他天然資源價格上漲。