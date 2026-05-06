美3月貿易逆差持續擴大

美國3月出口成長2.0%，達到3,209億美元的歷史新高，主要受石油和其他油品出口增長所帶動，但貿易逆差依然擴大，原因是人工智慧（AI）投資熱潮，帶動進口成長更多，完全抵銷了出口增長。

美國商務部5日公布， 3月貿易逆差比前月擴大4.4%，達到603億美元。 路透調查的經濟學家此前預測，3月貿易逆差將升至609億美元。

3月美國整體出口額創空前新高，其中商品外銷猛增3.1%，也創2,135億美元歷史新高，美伊衝突擾亂石油運輸並推高原油價格，預計未來數月將進一步提振美國石油出口。美國已成石油淨出口國。

至於3月整體進口額增長2.3%，達到3,812億美元，其中商品進口額成長3.6%，達到3,022億美元，主要受資本財激增至創紀錄的1,207億美元所推動。

同日加拿大也公布貿易收支數據，受能源價格飆升和黃金出貨量激增帶動，加拿大3月意外交出六個月來首見貿易順差，為17.8億加幣（13.1億美元），分析師之前預估3月仍會有貿易逆差，但會從2月的28.6億加幣收斂至27.5億加幣。

其中對美出口成長8.3%，達到一年來最高水準，主要受原油、乘用車和輕型卡車出貨量的帶動。對美國以外國家的出口增長9.1%，連續第二個月創歷史新高。由於當月從美國進口下降1.2%，加拿大對美國的貿易順差從2月的28.6億加幣擴大至71億加幣。