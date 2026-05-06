信評機構穆迪（Moody's）準備採用自家方法，對穩定幣進行信用評等，旨在滿足數位資產在亞洲和其他市場逐漸普及所帶來的投資人需求。

穆迪董事總經理與全球數位經濟主管阿斯提克（Fabian Astic）表示，此舉反映數位金融科技漸受主流市場採用所帶來的轉變。他指出，穩定幣總市值去年迅速擴張至約3,000億美元，約為一年前的兩倍，未來幾年可望成長至多達4兆美元。

此時也正值亞洲各地監管架構逐步成形。日本已於2023年導入法律架構，金融科技公司JPYC也在去年秋季發行全球首款日圓穩定幣。南韓立法機關正就數位資產新規展開辯論；香港與新加坡等金融重鎮則陸續推出各自的制度，但監管分歧仍是主要障礙。

阿斯提克近期受訪時說，「過去幾年穩定幣供需間存在差距」，儘管發行者已準備好推出新數位資產，但投資人因對加密幣風險感到困惑，仍持謹慎態度。

阿斯提克指出，穩定幣不同於央行貨幣，它仍具信用風險，且價值最終取決於發行者履行兌現承諾的能力。為回應這個問題，穆迪3月公布穩定幣評等方法。該框架評估代幣的擔保準備資產品質，包含資產的信用評等、對市場波動的曝險，以及在壓力情境下的表現。