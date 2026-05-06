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澳洲央行放鷹 利率連三升 展現抑制通膨決心 上調至4.35%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
澳洲央行5日連續第三度升息1碼，基準利率升到4.35%，等於完全撤回去年所有的寬鬆行動。九名政策委員以8比1的投票結果，顯示抑制通膨的決心。（美聯社）
澳洲央行5日連續第三度升息1碼，基準利率升到4.35%，等於完全撤回去年所有的寬鬆行動。九名政策委員以8比1的投票結果，顯示抑制通膨的決心。（美聯社）

澳洲央行（RBA）5日宣布升息1碼，為連續第三度上調基準利率，顯示抑制通膨的決心，在全球其他主要央行近期都採取按兵不動立場之際，凸顯出澳洲央行的偏鷹的立場。不過，澳幣兌美元匯率走軟，反映市場預期央行接下來一段時間可能暫停升息。

澳洲央行九名政策委員以8比1的票數，決定將現金利率從4.1%上調至4.35%，等於完全撤回去年所有的寬鬆行動。

澳洲央行持續緊縮政策，因而與日本銀行（央行）、聯準會（Fed）等主要央行因中東戰爭不確定性而選擇按兵不動的步調進一步分歧。

澳洲央行在聲明中表示，「一如預期，中東局勢發展正在對通膨產生影響…燃料價格上漲加重通膨負擔，並且有跡象顯示，各類商品與服務價格恐將跟進調漲。」

澳洲央行也說，「在三度上調現金利率之後，貨幣政策已處於能因應未來發展的良好位置，委員會將聚焦於實現物價穩定與充分就業的職責。我們將採取一切必要措施來達成該目標。」

消息出爐後，澳幣兌美元匯率走貶，盤中貶值0.3%，報1澳幣兌0.7145美元。

大多數經濟學家現在預期，接下來澳洲央行將有一段較長時間暫停升息，但仍有少數人認為至少還會再升息一次，而對於貨幣市場的看法也大致相同，交換合約交易員目前預期，澳洲央行第3季會再升息一次，時間點最可能選在8月，而年底前進行第五次升息的機率接近60%。

上周公布的最新資料顯示，澳洲3月消費者物價上揚4.6%，創2023年底以來最高年增幅，商品的年增幅更高達5.5%，主要是汽車燃料成本大增24%。

根據澳洲央行同日公布的最新經濟預測，由於更高的借貸成本與伊朗戰爭導致的汽油價格飆升，將使經濟成長放緩並推升失業率，而核心通膨率今、明年仍將高於央行目標。

根據最新預測，修正後平均通膨率將在6月升至3.8%，12月降至3.5%，並在明年中降至3.1%，之後將進一步下降，於2027年底接近2.5%的目標中點。

這些最新估計是基於未來利率高點將達4.7%的假設；而原先在2月的預測中，利率高點為2027年12月的4.3%。

央行 匯率 聯準會

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