IDC潑空方冷水 力挺「這回不一樣」…美光飆10%

IDC認為，記憶體製造商可望擺脫暴起暴落的景氣周期，激勵美光5日早盤股價大漲10%。

IDC報告寫道：「全球半導體市場經歷劇烈轉變，記憶體領域位於此一變化的震央」。IDC預測，今年DRAM產業營收，可望增加近兩倍至4,186億美元，NAND產業的年度營收，也有望增加一倍以上至1,741億美元。美光是DRAM和NAND製造商。

IDC指出，超大規模雲端服務商採購更昂貴的記憶體種類，且願意支付溢價取得供給。

部分投資人擔心，記憶體市場的景氣起伏劇烈，憂慮當前榮景無法持續。但IDC研究副總Jeff Janukowicz認為，這回不一樣，AI為記憶體帶來史無前例的轉捩點。可望擺脫過去的大起大落周期。