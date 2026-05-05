美股早盤／那指再創盤中新高！英特爾噴10% 記憶體股續夯

美伊停火協議依舊有效，帶動油價回檔，緩和了投資人對全面開戰的恐懼，美股四大指數5日早盤同步走高。

道瓊工業指數早盤上漲0.4%，標普500指數漲0.6%；那斯達克指數漲0.8%、一度觸及盤中歷史新高；費城半導體指數勁揚2%。

台積電ADR和輝達股價徘徊平盤。

據傳蘋果與英特爾、三星電子初步洽談，在美國生產處理器，要尋找台積電之外的晶圓代工合作夥伴。英特爾衝高10%。

記憶體類股續旺，Sandisk大漲8%、美光大漲10%。

Palantir重挫5%，該公司第1季財報擊敗分析師預期，營收成長寫2020年上市以來新高，並調升年度展望，但股價仍跌。

布蘭特油價拉回至每桶約111美元。美伊4日交火；阿聯又說遭到伊朗無人機與飛彈攻擊，讓美伊脆弱的停火協議出現疑慮。

但美國國防部長赫塞斯說，停火仍有效力。與此同時，伊朗外交部長阿拉奇指出，和談「出現進展」，但美國和阿聯需要當心，不要重陷泥淖。