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Meta青少年帳號保護措施 擴至歐盟和美國Facebook

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導
Meta青少年帳號保護措施，擴至歐盟和美國Facebook。(路透)
Meta青少年帳號保護措施，擴至歐盟和美國Facebook。(路透)

美國科技巨擘Meta Platforms尋求就保護青少年網路安全不力的批評作出因應，今天宣布將把針對青少年帳號的技術防護措施擴大到歐洲聯盟27國，並在美國的臉書平台實施。

路透社報導，網路侵害、青少年心理健康以及人工智慧（AI）生成兒童性影像散播等問題日益受到關注，全球各地要求科技公司提出年齡驗證措施的壓力與日俱增。

Meta去年推出一套技術，主動識別可能屬於青少年的帳號，即使這些帳號用成人的生日進行註冊，也會被納入青少年帳號保護機制之中。

Meta在部落格貼文中指出：「這項技術將擴大至歐洲聯盟27個國家。Meta也將這項技術首次應用在美國的臉書（Facebook）上，英國和歐盟於6月跟進。」

Meta同時詳細說明公司如何運用先進的AI來偵測未成年人的帳號，而不只依賴使用者註冊時自報的年齡。

這包括應用AI技術分析整個檔案資料，透過語境線索研判帳號是否屬於未成年人，同時加強防規避措施，避免遭到Meta懷疑的未成年人註冊新帳號來繞過限制。

Meta 歐盟 Facebook

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