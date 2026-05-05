憂燃料短缺…全球航空本月急砍航班 座位數「大減200萬個」

全球航空公司擔心，未來幾周會更難取得飛機燃料，大砍5月航班運量，共減少了200萬個座位。

分析公司Cirium資料顯示，5月航班座位總數在4月中旬到下旬之間，從1.32萬個降至1.3萬個。有成千上萬個航班遭取消，還有許多班次改用小型客機、或更有能源效益的機種，來節省燃料。

2月底伊朗戰爭爆發以來，飛機燃料價格翻倍，迫使航空業者提高票價。而波斯灣地區機場在戰爭初期關閉，也讓國際航運陷入混亂。歐洲赴亞洲班機，有1/3在中東轉機。

據Cirium，阿聯酋（Emirates）、阿提哈德（Etihad）、卡達等中東航空公司，重新規劃5月航班，取消部分班次。其他航空業者，如英航、聯合航空、全日空等，也大舉增減航班、調整航線，來緩和全球旅遊的運輸瓶頸。