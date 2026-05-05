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美國主導「矽盛世」聯盟擴編 挪威加入鞏固AI供應鏈
挪威政府今天表示，將加入美國主導的「矽盛世」倡議。「矽盛世」是多國組成的聯盟，旨在確保人工智慧（AI）供應鏈可靠性。
路透社報導，川普政府去年推出「矽盛世」（PaxSilica）倡議，為其重要戰略支柱，旨在降低對中國的依賴，強化與盟邦的合作，包括確保取得關鍵礦物資源。
挪威貿易工業部長麥爾賽斯（Cecilie Myrseth）發表聲明指出：「這項倡議可讓挪威企業更容易進入先進技術價值鏈。」
美國媒體Semafor先前報導，美國本週將宣布挪威加入「矽盛世」聯盟。挪威政府指出，該國明天將簽署這項倡議。
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