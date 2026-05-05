逛賣場險變生存遊戲？好市多過去七年客流量暴增 人擠人非錯覺

最新數據顯示，美國量販店巨擘好市多（Costco）過去數年來客流量大增，雖門庭若市有助生意，但也對賣場構成壓力。

Placer.ai數據顯示，2019年第1季起至2026年以來，美國好市多量販店的客流量增加逾18%，包含新增與既有賣場，主因美國消費者在物價上漲壓力下，轉往好市多尋求較便宜的價格。相較下，沃爾瑪與目標百貨（Target）同期客流量大致持平。

好市多高層已在過去兩年的法說會上，點出賣場擁擠的問題，也提出具體改善步驟。首先就是在生意興隆的賣場附近興建新賣場，以緩解前者人潮壓力。好市多過去也曾在人潮較多的賣場，擴大停車場面積，但那可能反而吸引更多顧客上門。

近期，好市多則是推出新的科技工具，例如在設置在入口處的會員卡條碼掃描器，以及讓員工直接掃描顧客購物車內商品條碼、直接完成結帳的機制。

零售商通常都希望顧客在店裡停留久一點，藉此刺激衝動購買。不過，好市多不會希望看到原本像尋寶般的賣場體驗，變成一場生存遊戲。目前看來，好市多拿捏得還可以。