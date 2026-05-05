OpenAI總裁透露持股「近300億美元」 親揭與CEO之間財務關係

美國人工智慧（AI）新創公司OpenAI共同創辦人暨總裁布羅克曼今天透露，他持有這家ChatGPT開發商價值近300億美元的股權，以及他和執行長阿特曼之間的財務關係。

路透社報導，曾是共同創辦人的馬斯克（ElonMusk）指控OpenAI轉型為營利實體，背離當初的公益目標，此案目前在加州法院進入第2週審理。馬斯克的律師在交叉詰問時，揭露了上述財務細節。

馬斯克的法律團隊指出，布羅克曼（GregBrockman）可能因為財務誘因使其在支持阿特曼（Sam Altman）將OpenAI推向營利模式時，獨立性受到質疑。

布羅克曼出庭時透露，他持有阿特曼家族基金的部分股權，也握有阿特曼支持的2家新創公司的股權。

布羅克曼在證詞中首度確認，他持有的OpenAI股權價值近300億美元，此數字先前從未公開。2017年，阿特曼給予布羅克曼當時價值1000萬美元的家族辦公室股權。

馬斯克家族辦公室主管柏查爾（Jared Birchall）當時曾發信向馬斯克示警，認為阿特曼私下補償布羅克曼的安排，可能導致後者對阿特曼更加忠誠。

馬斯克隨後將該信轉寄給布羅克曼，並附上兩個問號表達質疑。

在被問及是否效忠於阿特曼時，布羅克曼回答：「我不確定我會用那種說法來描述。」

布羅克曼今天透露，他持有AI晶片新創公司Cerebras股權。OpenAI今年已宣布將投入大筆資金採購該公司的晶片。此外，他也投資了阿特曼投入數億美元的核融合新創公司Helion Energy。

馬斯克指控OpenAI，以及其共同創辦人兼執行長阿特曼與總裁布羅克曼透過承諾將打造一個以安全開發AI為優先的非營利組織，爭取到他3800萬美元的捐款與個人協助，隨後卻轉型創設圖利自己的營利實體。

OpenAI則反擊指出，馬斯克是受到對OpenAI的控制慾所驅使，且在2018年離開董事會後，對OpenAI取得的成功心生不滿。

OpenAI也指出，馬斯克在還待在公司期間，並未將安全議題列為優先，他也試圖扶植自己的AI公司、隸屬SpaceX的xAI，但xAI的用戶數遠不及OpenAI。