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荷莫茲海峽再掀風暴…美伊駁火升溫 亞股走勢分歧

中央社／ 香港5日綜合外電報導
港股恆生指數收跌1.0%，來到25898.61點。中通社
港股恆生指數收跌1.0%，來到25898.61點。中通社

中東緊張情勢再度升溫，美國和伊朗在重新開放荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的議題上依舊相持不下，加劇市場對於雙方脆弱停火協議的疑慮，亞洲股市今天走勢不一。

法新社報導，油價今天雖然小幅回落，仍守住昨天因美、伊在這個戰略水道駁火，以及阿拉伯聯合大公國通報設施遇襲造成的漲幅。

新一波駁火緣自於美國總統川普宣布啟動「自由行動」（Project Freedom），協助中立國家船隻穿越波斯灣（Persian Gulf），強調此舉是為協助受困船員的人道任務。

美方表示，美軍擊沉6艘伊朗小型快艇。伊朗否認有船隻被擊沉，並稱稍早前曾對美國軍艦進行警告射擊。阿聯則通報其富查伊哈邦（Fujairah）的能源設施遭到打擊。阿聯國防部指出，攔截伊朗發射的4枚巡弋飛彈其中3枚，另1枚則墜入海中。原油價格昨天應聲飆漲。

兩大指標石油期貨合約今天同步回落，西德州中級原油（West Texas Intermediate）下跌逾1%，但仍在每桶105美元下方徘徊；布倫特原油（Brent Crude）則微跌至113美元出頭。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「美國已展現保護航道的意願，成功引導船隻穿越爭議水域。但德黑蘭的反應也十分明確，示意只要接近其戰略防線就會遭遇強大武力，讓局勢從邊緣政策轉變成為不對稱壓力戰。」

港股恆生指數收跌1.0%，來到25898.61點。東京和上海股巿都因假期而休巿。

至於其他亞股，台灣、首爾、吉隆坡、雅加達股巿收漲。雪梨、新加坡、曼谷、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。

亞股 荷莫茲海峽 中東 伊朗 阿拉伯 油價 波斯灣

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