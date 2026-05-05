SEMI：東南亞應擴張半導體生產 以利產業分散降風險

國際半導體產業協會（SEMI）執行長馬諾查（Ajit Manocha）今天表示，東南亞國家應致力在未來10年興建更多半導體晶圓廠，以協助產業分散並降低供應風險。

路透社報導，馬諾查在吉隆坡舉行的一場產業論壇上指出，預計到2029年，亞洲將有64座新晶圓廠投入營運，但其中僅有6座位於東南亞，其餘大多集中在中國與台灣。

馬諾查雖未深入具體細節，但強調鑑於地緣政治問題與其他脆弱性，缺乏地理多樣性正對半導體產業構成挑戰。

他說：「我們希望看到志同道合的國家建立更多樞紐，以降低風險及漏洞。」他並補充道，「東南亞挺身而出至關重要」。

SEMI代表全球約3000家會員企業，成員涵蓋英特爾（Intel）與超微（AMD）等。

近年來，全球半導體供應鏈接連遇阻，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，以及美中貿易對峙引發的出口限制，皆引發各界憂心先進晶片製造高度集中少數亞洲地區帶來的風險。