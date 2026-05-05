荷莫茲海峽遭封鎖 日本改採俄羅斯「薩哈林2號」原油抵日

中東局勢惡化以後，日本嘗試從其他地區採購原油，當作替代來源，於此之際，俄羅斯遠東地區的油氣開發事業「薩哈林2號」出產的原油今天中午運抵日本愛媛縣。

日本放送協會（NHK）報導，裝載這批原油的油輪今天中午抵達愛媛縣今治市的「太陽石油」煉油廠。

這批原油是日本大型石油公司「太陽石油」所採購，日本政府經濟產業省（簡稱經產省）表示，這是美國、以色列聯手攻擊伊朗之後，首度有「薩哈林2號」出產的原油運抵日本。

「薩哈林2號」由具有俄國政府背景的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）主導，日本大型貿易公司三菱商事、三井物產也是「薩哈林2號」的股東。

日本TBS電視台指出，這是伊朗遇襲並形同封鎖能源運輸要道荷莫茲海峽之後，首度有俄國產的原油運抵日本。

這批原油將被運往煉油廠的儲油槽，接著被製造成石腦油、汽油等石油產品之後出貨。

「太陽石油」表示，去年6月也曾經購買過「薩哈林2號」出產的原油，這次受到日本政府的委託而採購。

愛媛縣地方電視台愛電視台（itv）報導，「太陽石油」並未透露這次的採購量。

日本政府正在尋求從中東地區以外的區域採購原油，經產省指出，「薩哈林2號的原油不受歐美因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的經濟制裁。」