JSR擬投資數千萬美元在台設廠 將直接供應台積電光阻劑

日本半導體材料大廠JSR計劃在台灣興建首座生產基地，直接向台積電供應光阻劑。在全球競爭加劇、中國業者急起直追之際，日本材料大廠正積極深化與指標性客戶合作，以鞏固市場地位。

根據「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，目前JSR在台灣已設有研發與銷售據點。據了解，JSR預計投入數千萬美元資金興建台灣廠，目標最快於2028年啟用。

JSR已於今年4月初與台灣合作夥伴成立合資公司，未來將與全球晶圓代工龍頭台積電攜手開發先進光阻劑。

光阻劑是半導體晶圓電路成像的關鍵材料，日本企業目前掌握全球約80%的市占率。根據2025年銷售數據，JSR以19%的市占率位居全球第2。

相較之下，全球前3大供應商中另外2家，東京應化工業（Tokyo Ohka Kogyo）與信越化學（Shin-EtsuChemical）已在台設有生產基地。JSR在台設廠將縮短與台積電的地理距離。

JSR目前在日本、美國、比利時設有生產據點，韓國工廠亦在建設中。過去提供台積電樣品需從日本海運，耗時數周，往往拖慢研發進度。

面對中國政府大力扶植本土業者加強研發，JSR電子材料事業部總經理木村徹指出：「中國企業雖具威脅性，但要趕上我們的技術並奪取市占，仍需一段時間。」