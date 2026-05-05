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因應中東危機衝擊 泰國批准舉債122億美元

中央社／ 曼谷5日綜合外電報導

為紓緩中東戰爭造成的經濟衝擊，泰國今天批准總額達122億美元的緊急舉債方案。這是泰國數十年以來規模最大舉債之一。

法新社報導，內閣指出，資金將用於刺激國內消費，紓解物價上漲和成長放緩之下的經濟困境。財政部上週已將今年國內生產毛額（GDP）年增率預測值下修為1.6%。

約合4000億泰銖的貸款將於6月至9月間撥付，內容包括對逾2000萬低收入民眾提供生活補助、減輕其生活成本負擔的「泰助泰」（Thai Help Thai）計畫。

財政部長艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）在內閣會議後記者會中指出，這筆資金也會用於支持替代能源。

自從2月底美國、以色列對伊朗開戰以來，全球能源價格大幅波動，導致石油、天然氣、貨運和民生物資價格全面上漲。

總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）將這筆貸款形容為「推動國家前進、避免經濟疲弱的工具」。他告訴記者：「我們會攜手度過這場危機。」

這次舉債規模雖為近年最高之一，但仍低於1997年亞洲金融風暴和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的水準。

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