法國巴黎銀行財富管理：股市維持中性配置 AI 與能源成關鍵變數

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第 203 期指出，儘管全球股市已大致回補先前因中東衝突的跌幅，但能源價格維持高檔,對經濟成長前景構成壓力。在此背景下，投資氣氛趨於審慎，資產配置更強調靈活調整與風險分散。法國巴黎銀行財富管理表示，全球股票維持中性配置看法，並認為投資機會仍偏向選擇性布局。

法國巴黎銀行財富管理表示，儘管整體股票配置維持中性，但市場劇烈修正的尾端風險已明顯降低，顯示股市基本面仍具一定支撐，投資機會轉向更具選擇性的布局策略。

在區域配置上，亞洲整體維持減碼建議，反映區域仍面臨外部需求與地緣政治不確定性。不過，亞洲市場內部結構呈現明顯分化格局，其中，中國大陸及香港股市與全球市場的相關性較低，具備分散投資風險的配置價值。

此外，大陸股市目前本益比約為11.8倍，相較美國約 21倍的評價水準仍具吸引力，特別是在政策支持新興產業(如 AI、生技醫療)帶動下，長期成長潛力仍受到市場關注。

美國股市方面，法國巴黎銀行財富管理維持審慎看法。儘管市場已自前期回檔中反彈，但年初以來表現仍落後全球股市，主因來自AI技術變革與能源價格上升所帶來的成長前景不確定性。

產業表現呈現明顯分化，今年以來能源與原物料類股領漲，而消費與醫療保健則相對落後。另一方面，美國企業2026年預估盈餘成長約18.7%，仍優於全球平均約17%的水準，顯示企業基本面仍具韌性。

在投資主題上，AI仍為核心長期趨勢。法國巴黎銀行財富管理指出，大型科技企業已宣布約6,500億美元的AI基礎建設資本支出，顯示產業投入力道強勁。不過，短期受記憶體供應瓶頸與新模型技術發展影響，亦可能帶來股價波動。

因此，建議採取分散配置策略，優先布局具備穩健資產負債表與獲利能見度的科技龍頭企業，同時關注AI 基礎建設、資安與工業用電需求等長期成長主題。金融類股仍維持負面看法，因私募信貸市場已出現壓力跡象，在地緣政治風險升溫下，相關資產風險亦隨之上升。

法國巴黎銀行財富管理認為，能源價格仍為當前市場的重要變數，即使地緣政治緊張情勢趨緩，油氣價格回跌至衝突前水準仍需時間，若能源價格維持高檔，可能進一步壓抑全球經濟成長動能。