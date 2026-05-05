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傳OpenAI手機提前至明年上半量產 聯發科獨家供應處理器

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
郭明錤表示，OpenAI加速跨入智慧機領域，新裝置最快明年上半量產。美聯社
郭明錤表示，OpenAI加速跨入智慧機領域，新裝置最快明年上半量產。美聯社

知名分析師郭明錤表示，OpenAI加速跨入智慧機領域，新裝置最快明年上半量產，聯發科有望獨家取得處理器訂單，並由台積電代工生產。聯發科5日收盤大漲9.93%。

郭明錤5日在X平台上發文表示，OpenAI的首款AI智慧機目標最快2027年上半量產，早於郭明錤先前說法，顯示該公司加速開發，強化在AI代理裝置的地位，並藉此支持OpenAI的股票首次公開發行（IPO）。

郭明錤並說，聯發科可望獨家供應處理器，預計採用客製化的天璣9600晶片，並採台積電的下世代N2P製程，預計今年下半啟動生產。先前傳出OpenAI也考慮使用高通處理器，但情況似乎改變。

他同時指出，這款處理器似乎聚焦於改善AI任務，而非只是單純的智慧機表現。圖像處理器（ISP）是焦點，將強化高動態範圍輸出（HDR），以改善視覺認知，顯示這款裝置將持續觀察並理解環境。

另外，智慧機採雙神經處理器（NPU）架構，以便更有效率地處理不同種類AI工作。若開發順利，預計2027與2028年共出貨約3,000萬支。

OpenAI 台積電 聯發科 郭明錤

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