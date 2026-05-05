監管不埋單…路透：特斯拉力推全自動輔助駕駛 歐盟仍有疑慮

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克曾自信預估，歐盟很快將批准特斯拉的全自動輔助駕駛（FSD）系統，然而部分歐洲監管機構的電郵顯示，他們對這項技術及其宣稱的安全效益仍抱持懷疑態度。

路透社報導，特斯拉（Tesla）的「全自動輔助駕駛（受駕駛監督）」技術已於4月獲得荷蘭道路監管機構RDW核准。RDW現正尋求歐盟批准這項技術，相關關鍵委員會今天將舉行聽證會。

馬斯克（Elon Musk）上月22日在電話會議中告訴分析師，「我們預期其他許多國家將批准（FSD）」，且特斯拉接著將在歐洲尋求自動駕駛計程車（Robotaxi）獲得許可。

FSD能否在歐洲獲得核准，對特斯拉事關重大，該公司正試圖收復過去兩年流失的市場占有率。特斯拉就FSD收取月費，該系統可在某些情況下自動駕駛，但仍要求駕駛全程保持高度專注。

然而，在先前未公開的電郵通信中，荷蘭、瑞典、芬蘭、丹麥和挪威的監管機構對FSD技術提出多項疑慮，包括系統可能出現超速傾向、在結冰路面上的安全性，以及駕駛是否能規避防止使用手機的安全機制。

此外，特斯拉公開鼓勵車主對監管機構施壓，以爭取FSD獲得核准的策略也讓監管機構感到不滿。

歐盟委員會今天將聽取荷蘭官員說明批准特斯拉FSD的原因，以及為何其他歐盟成員國也應該跟進。

特斯拉未回覆路透社的置評請求。

FSD若要在歐盟獲得批准，需在委員會中取得雙重多數的支持，即贊成票至少需代表55%成員國，並涵蓋至少65%總人口。本週並未安排任何關於FSD的表決；下一場委員會會議預計於7月和10月召開。