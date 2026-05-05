快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

監管不埋單…路透：特斯拉力推全自動輔助駕駛 歐盟仍有疑慮

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導
圖為特斯拉Model 3在高速公路上行駛，該車搭載了FSD 14.2.2.3自動駕駛輔助軟體。路透
圖為特斯拉Model 3在高速公路上行駛，該車搭載了FSD 14.2.2.3自動駕駛輔助軟體。路透

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克曾自信預估，歐盟很快將批准特斯拉的全自動輔助駕駛（FSD）系統，然而部分歐洲監管機構的電郵顯示，他們對這項技術及其宣稱的安全效益仍抱持懷疑態度。

路透社報導，特斯拉（Tesla）的「全自動輔助駕駛（受駕駛監督）」技術已於4月獲得荷蘭道路監管機構RDW核准。RDW現正尋求歐盟批准這項技術，相關關鍵委員會今天將舉行聽證會。

馬斯克（Elon Musk）上月22日在電話會議中告訴分析師，「我們預期其他許多國家將批准（FSD）」，且特斯拉接著將在歐洲尋求自動駕駛計程車（Robotaxi）獲得許可。

FSD能否在歐洲獲得核准，對特斯拉事關重大，該公司正試圖收復過去兩年流失的市場占有率。特斯拉就FSD收取月費，該系統可在某些情況下自動駕駛，但仍要求駕駛全程保持高度專注。

然而，在先前未公開的電郵通信中，荷蘭、瑞典、芬蘭、丹麥和挪威的監管機構對FSD技術提出多項疑慮，包括系統可能出現超速傾向、在結冰路面上的安全性，以及駕駛是否能規避防止使用手機的安全機制。

此外，特斯拉公開鼓勵車主對監管機構施壓，以爭取FSD獲得核准的策略也讓監管機構感到不滿。

歐盟委員會今天將聽取荷蘭官員說明批准特斯拉FSD的原因，以及為何其他歐盟成員國也應該跟進。

特斯拉未回覆路透社的置評請求。

FSD若要在歐盟獲得批准，需在委員會中取得雙重多數的支持，即贊成票至少需代表55%成員國，並涵蓋至少65%總人口。本週並未安排任何關於FSD的表決；下一場委員會會議預計於7月和10月召開。

Tesla 歐盟 FSD 荷蘭 馬斯克

延伸閱讀

特斯拉達成自駕重大里程碑 FSD 全球累計里程達100億英里

Tesla Cybercab於德州超級工廠正式量產 馬斯克罕見放軟姿態：「初期產能將非常緩慢」

叩關歐洲市場第一步！Tesla FSD全自動輔助駕駛獲荷蘭政核准上路 有望成全歐盟通行證

特斯拉「燒錢計畫」公開，機器人、無人車讓股價漲幅全吐光

相關新聞

澳洲又宣布升息1碼！連三升成全球最鷹 澳幣卻因這原因走貶

澳洲央行今天（5日）宣布升息1碼，為連續第三度上調關鍵利率，顯示抑制頑固高通膨的決心，在全球其他主要央行近期都採取按兵不動立場之際，凸顯出澳洲央行的偏鷹的立場。不過，澳幣匯率稍後走貶，反映市場預期央行

高盛示警全球成品油庫存正加速下滑 點名台灣面臨匱乏風險較高

高盛警告，受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，以輕油、航空燃油和液化石油氣的風險最高，並點名台灣面臨油品匱乏的風險較高。雪佛龍（Chevron）董事長暨執行長沃斯（Mike Wirth）也

黃仁勳再促華府放寬出口管制 同意不賣最先進晶片給大陸

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4日強烈呼籲美國政府放寬輝達產品，出口到中國大陸和其他國家的管制，他說，中國不該有輝達最新且最好的晶片，但美國應維持人工智慧（AI）領先地位，而出口管制會阻礙美國這個努

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽遭封鎖 日本改採俄羅斯「薩哈林2號」原油抵日

中東局勢惡化以後，日本嘗試從其他地區採購原油，當作替代來源，於此之際，俄羅斯遠東地區的油氣開發事業「薩哈林2號」出產的原...

JSR擬投資數千萬美元在台設廠 將直接供應台積電光阻劑

日本半導體材料大廠JSR計劃在台灣興建首座生產基地，直接向台積電供應光阻劑。在全球競爭加劇、中國業者急起直追之際，日本材...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。