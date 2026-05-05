中東戰事推升油價 馬來西亞旅遊業成本壓力增

中東戰事持續推升燃油價格，馬來西亞旅遊業面臨壓力。業者指出，大馬柴油補貼未納入旅遊業，仰賴柴油的旅遊巴士業者首當其衝，成本難以掌握，恐對旅遊產業引發連鎖效應。

馬來西亞今年4月調降燃油補貼，每人每月95無鉛汽油配額由300公升下修至200公升，油價維持每公升馬幣1.99令吉（約新台幣15.87元）。柴油方面，東馬沙巴與砂拉越維持每公升馬幣2.15令吉補貼價格，並設每次加油50至150公升不等的上限。

馬來西亞柴油車約180萬輛，占全國車輛比例不高。政府目前對運輸業提供柴油補貼卡，每公升馬幣2.15令吉；未持卡者則按月補助馬幣400令吉，依市價加油。西馬3日柴油零售價為每公升馬幣5.12令吉。

星報（The Star）報導，多個旅遊與巴士公協會指出，中東戰事推升柴油價格，旅遊業難以負荷，旅遊巴士已調整收費標準，車資漲幅最高達80%。

旅遊業者黃岳倫（Steve Eng）表示，燃油價格上揚對業者衝擊最直接的是運輸成本。旅遊行程多需提前報價，一旦提供給海外合作夥伴，往往來不及反映油價變動，業者難以即時轉嫁成本，只能自行吸收，營運壓力明顯增加。

他以旅遊巴士使用柴油為例指出，政府對農業、運輸等部分產業提供柴油補貼，但旅遊業尚未納入，業者須全額負擔柴油成本。隨著油價持續波動，旅遊巴士營運費用大幅上升，對整體旅遊市場形成長期負擔。

在營運策略上，部分旅遊巴士在景點停靠時已不再怠速，改為關閉引擎，降低燃油支出，顯示業者在成本壓力下被迫調整服務模式，因應市場變化。

吉隆坡導遊協會副會長鍾維康（Cheng Wai Hoong）受訪表示，燃油價格飆漲對旅遊巴士與小型接駁車衝擊明顯，柴油成本大幅攀升，而燃料支出原本即占業者營運成本重要比重。

他指出，不少業者在3、4月間來不及調整報價，多數旅行團行程早在數月前確定價格，業者須自行吸收成本，甚至出現虧損情況。目前旅遊巴士費用普遍已調漲約30%到40%，價格上揚也影響旅客出遊意願，市場出現觀望氣氛。

此外，大馬媒體報導，旅遊相關公協會建議，40至45人座旅遊巴士每月應補貼3000公升柴油，小型巴士則建議補貼2500公升，以紓解業者燃料成本壓力。