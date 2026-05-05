快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事推升油價 馬來西亞旅遊業成本壓力增

中央社／ 吉隆坡5日專電
中東戰事持續推升油價，馬來西亞旅遊業面臨壓力。大馬柴油補貼未納入旅遊業，仰賴柴油的旅遊巴士業者首當其衝，成本難以掌握，恐對旅遊產業引發連鎖效應。圖為吉隆坡旅館前等待接送觀光客的旅遊巴士。中央社
中東戰事持續推升油價，馬來西亞旅遊業面臨壓力。大馬柴油補貼未納入旅遊業，仰賴柴油的旅遊巴士業者首當其衝，成本難以掌握，恐對旅遊產業引發連鎖效應。圖為吉隆坡旅館前等待接送觀光客的旅遊巴士。中央社

中東戰事持續推升燃油價格，馬來西亞旅遊業面臨壓力。業者指出，大馬柴油補貼未納入旅遊業，仰賴柴油的旅遊巴士業者首當其衝，成本難以掌握，恐對旅遊產業引發連鎖效應。

馬來西亞今年4月調降燃油補貼，每人每月95無鉛汽油配額由300公升下修至200公升，油價維持每公升馬幣1.99令吉（約新台幣15.87元）。柴油方面，東馬沙巴與砂拉越維持每公升馬幣2.15令吉補貼價格，並設每次加油50至150公升不等的上限。

馬來西亞柴油車約180萬輛，占全國車輛比例不高。政府目前對運輸業提供柴油補貼卡，每公升馬幣2.15令吉；未持卡者則按月補助馬幣400令吉，依市價加油。西馬3日柴油零售價為每公升馬幣5.12令吉。

星報（The Star）報導，多個旅遊與巴士公協會指出，中東戰事推升柴油價格，旅遊業難以負荷，旅遊巴士已調整收費標準，車資漲幅最高達80%。

旅遊業者黃岳倫（Steve Eng）表示，燃油價格上揚對業者衝擊最直接的是運輸成本。旅遊行程多需提前報價，一旦提供給海外合作夥伴，往往來不及反映油價變動，業者難以即時轉嫁成本，只能自行吸收，營運壓力明顯增加。

他以旅遊巴士使用柴油為例指出，政府對農業、運輸等部分產業提供柴油補貼，但旅遊業尚未納入，業者須全額負擔柴油成本。隨著油價持續波動，旅遊巴士營運費用大幅上升，對整體旅遊市場形成長期負擔。

在營運策略上，部分旅遊巴士在景點停靠時已不再怠速，改為關閉引擎，降低燃油支出，顯示業者在成本壓力下被迫調整服務模式，因應市場變化。

吉隆坡導遊協會副會長鍾維康（Cheng Wai Hoong）受訪表示，燃油價格飆漲對旅遊巴士與小型接駁車衝擊明顯，柴油成本大幅攀升，而燃料支出原本即占業者營運成本重要比重。

他指出，不少業者在3、4月間來不及調整報價，多數旅行團行程早在數月前確定價格，業者須自行吸收成本，甚至出現虧損情況。目前旅遊巴士費用普遍已調漲約30%到40%，價格上揚也影響旅客出遊意願，市場出現觀望氣氛。

此外，大馬媒體報導，旅遊相關公協會建議，40至45人座旅遊巴士每月應補貼3000公升柴油，小型巴士則建議補貼2500公升，以紓解業者燃料成本壓力。

油價 馬來西亞 中東戰事 柴油

延伸閱讀

中東戰事油價攀升 大馬調降燃油補貼未現搶油潮

油價連五凍！中油宣布下周國內汽、柴油價格維持不調整

航空燃油價格暴漲122%！政府祭補貼穩市 能穩住半導體出口與旅遊旺季嗎？

中東情勢僵持 中油油價連5凍

相關新聞

澳洲又宣布升息1碼！連三升成全球最鷹 澳幣卻因這原因走貶

澳洲央行今天（5日）宣布升息1碼，為連續第三度上調關鍵利率，顯示抑制頑固高通膨的決心，在全球其他主要央行近期都採取按兵不動立場之際，凸顯出澳洲央行的偏鷹的立場。不過，澳幣匯率稍後走貶，反映市場預期央行

高盛示警全球成品油庫存正加速下滑 點名台灣面臨匱乏風險較高

高盛警告，受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，以輕油、航空燃油和液化石油氣的風險最高，並點名台灣面臨油品匱乏的風險較高。雪佛龍（Chevron）董事長暨執行長沃斯（Mike Wirth）也

黃仁勳再促華府放寬出口管制 同意不賣最先進晶片給大陸

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4日強烈呼籲美國政府放寬輝達產品，出口到中國大陸和其他國家的管制，他說，中國不該有輝達最新且最好的晶片，但美國應維持人工智慧（AI）領先地位，而出口管制會阻礙美國這個努

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽遭封鎖 日本改採俄羅斯「薩哈林2號」原油抵日

中東局勢惡化以後，日本嘗試從其他地區採購原油，當作替代來源，於此之際，俄羅斯遠東地區的油氣開發事業「薩哈林2號」出產的原...

JSR擬投資數千萬美元在台設廠 將直接供應台積電光阻劑

日本半導體材料大廠JSR計劃在台灣興建首座生產基地，直接向台積電供應光阻劑。在全球競爭加劇、中國業者急起直追之際，日本材...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。