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高盛示警全球成品油庫存正加速下滑 點名台灣面臨匱乏風險較高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
一艘油輪19日泊靠基隆港。路透
一艘油輪19日泊靠基隆港。路透

高盛警告，受伊朗戰爭影響，全球原油和成品油庫存正加速下滑，以輕油、航空燃油和液化石油氣的風險最高，並點名台灣面臨油品匱乏的風險較高。雪佛龍（Chevron）董事長暨執行長沃斯（Mike Wirth）也表示，由於荷莫茲海峽遭到封鎖，全球原油實體供應將開始出現短缺。

高盛分析師在4日發布的報告中說，儘管全球石油庫存「今夏還不至於觸抵最低運作水位，但部分地區和產品的庫存枯竭速度和供應缺口仍令人擔憂」。

他們說，全球石油整體庫存預估已縮減至約八年來最低水準，預計 5 月底需求量將從目前的 101 天需求量降至 98 天。

即使如此，高盛認為這數據「嚴重低估了個別國家或產品短缺的風險」。他們說：「雖然全球石油庫存（目前）尚未達到臨界水位，但單一國家或產品市場的餘裕，未必能解決其他地方的短缺。」

分析師說，最直接的短缺風險依然是石化原料輕油、液化石油氣，以及歐洲和除中國以外的亞洲新興市場的航空燃油。

對成品油供應和各國原油存量的評估指出，「南非、印度、泰國和台灣，面臨油品匱乏的風險較高」。

與此同時，沃斯在米爾肯研究院主辦的研討會上說，石油需求正隨供應縮減而調整，各國經濟將開始萎縮，其中亞洲首當其衝。他說：「需求必須根據供應進行調整，經濟勢必得放緩。」

沃斯指出，美國是原油淨出口國，受到的影響雖比全球其他地區輕微，但終究也難倖免。他提到，最後一批從波斯灣運出的原油正準備在長堤港卸貨，供應洛杉磯和南加州所需。

沃斯說，荷莫茲海峽封鎖的整體影響「可能不亞於1970年代」。當年在十年間發生的兩次重大供應中斷，曾重創全球經濟，迫使各國實施燃油配給，加油站也大排長龍。

荷莫茲海峽 伊朗戰爭

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