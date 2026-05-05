黃仁勳再促華府放寬出口管制 同意不賣最先進晶片給大陸

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4日強烈呼籲美國政府放寬輝達產品，出口到中國大陸和其他國家的管制，他說，中國不該有輝達最新且最好的晶片，但美國應維持人工智慧（AI）領先地位，而出口管制會阻礙美國這個努力，輝達希望能賣較舊版的晶片給中國。

黃仁勳周一參加智庫Milken研究院全球會議，重申輝達要在包括中國大陸的全球市場保持競爭力。他表示，美國的科技公司在全球競爭，幫助美國出口最大化。「我們的稅收增加了，經濟安全改善，從而有助國家安全」。

黃仁勳說，輝達樂於投資協助資料中心設立與取得足夠電力，他形容美國的電網「過時」，認為現在有機會運用市場力量來讓電網跟上時代。

他被問到Mythos模型潛在危險有多大、該如何處置時表示，Mythos是為編寫程式所設計的AI模型，能為軟體除錯、測試軟體，也能用於網路安全的測試和除錯。他認為，要防範一個超強勢力的方法，不是再用一個超強勢力去壓迫，「Mythos最好的解答是開放原始碼（開源）」。

對於知名電腦科學家辛頓（Geoffrey Hinton）主張AI可能終結人類存續的說法，黃仁勳表示「他打錯特錯，一大群聰明人都沒努力」防範這些不好的後果。他形容自己是務實主義者，要做的事情太多，沒有足夠時間隔空討論AI的安全性。

針對Mythos開發商Anthropic和國防部之間的訴訟，黃仁勳表示，他不認同Anthropic對國防部Anthropic用途提出要求的立場，他相信政府有保護國家的意義，國防部應被准取用服務。黃仁勳說，政府是民眾投票選出來的，執行長並非人民投票選出的公職人員。他希望國防部與Anthropic能找到解決歧見的方法。

對於加州研擬開徵「億萬富豪稅」，黃仁勳再次說明他不介意繳較多的稅，雖然稅率是低的好，但「我喜歡加州變好，我喜歡美國變得更好。增稅沒關係，我從來就沒多想」。