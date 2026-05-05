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彭博：蘋果與英特爾、三星洽談在美生產晶片
彭博今天引述知情人士說法報導，蘋果公司（Apple）已就使用英特爾（Intel）和三星電子（Samsung Electronics）為旗下設備生產主要處理器一事進行探索性討論。
彭博（Bloomberg News）報導指出，蘋果公司高層已參觀了三星正在德州開發的一家工廠，並另外與英特爾就加入晶片代工服務進行初步洽談。
儘管此舉能為蘋果提供台積電之外的第二選擇，但這家iPhone製造商也對採用非台積電技術感到憂慮。報導提到，在可靠性與生產規模方面，蘋果也擔心使用台積電以外的技術。
目前蘋果與三星及英特爾的討論仍處於早期階段，尚未產生任何實際訂單。
蘋果與三星並未就這篇報導立即回應路透社的置評請求，英特爾則拒絕評論。
蘋果上個月公布財報時曾警告，晶片供應限制仍持續存在。執行長庫克（Tim Cook）表示，由於裝置核心的高階處理器晶片供應受限，導致iPhone銷量在該季受到壓抑。
目前iPhone 17系列的晶片，是採用與許多頂尖人工智慧（AI）晶片相同的台積電製造技術衍生版本所生產。
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