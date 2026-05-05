黃仁勳稱中國不應獲輝達最先進晶片 美應保AI領先

輝達執行長黃仁勳表示，中國不應該擁有輝達最先進晶片，並說美國應在人工智慧（AI）領域保持領先地位，但他也敦促華府允許美國半導體企業持續在全球市場競爭，包括中國。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，黃仁勳今天在洛杉磯舉行的梅肯研究院全球大會（Milken InstituteGlobal Conference）上表示，美國科技企業在全球競爭的同時有助於美國出口最大化。

黃仁勳在大會上表示：「我們透過增加稅收提升經濟安全，這也有助於國家安全。」這場大會吸引數千名銀行家、投資人、政策制定者及企業高層聚集比佛利山（Beverly Hills）。

黃仁勳被問到中國是否應該擁有最新、最先進的晶片時回說「不應該」，並說美國應維持AI領先優勢。

輝達公司（NVIDIA）今年3月在加州聖荷西（SanJose）舉行的GTC技術大會上展示新一代Vera Rubin人工智慧平台。

黃仁勳表示：「我們大力支持美國擁有第一、最多與最好。」

美國總統川普去年12月表示，只要美國政府能抽成25%，他將允許輝達向中國「經核准」的客戶銷售H200圖形處理器（GPU）。輝達的Blackwell晶片和新一代Rubin產品並未納入這項安排。

這家總部位於加州的公司今年稍早獲得H200正式出口許可，黃仁勳3月表示，輝達已收到中國「許多客戶」訂單。

H200是一款尖端AI處理器，比輝達因應美國出口管制而為中國市場設計的H20晶片更先進。

黃仁勳今年1月在消費電子展（CES）告訴媒體，輝達的Blackwell和Rubin晶片將能「及時」供應中國市場，並指出H200晶片不會永遠具備競爭力。

H200最終能否運到中國也將取決於北京當局是否允許輝達向中國市場出售這些晶片以及決定數量。

日經亞洲曾報導，北京正考慮對H200和其他輝達產品制定規範，以在支持國內晶片發展與中國科技企業對最先進硬體的需求之間取得平衡。

川普表示他將於14日至15日訪問北京，預計與中國國家主席習近平會面時可能會討論貿易議題。