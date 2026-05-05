OpenAI分拆機器人與硬體部門遭否決！IPO前夕收斂支線項目

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）去年底曾提議，將機器人與消費硬體部門分拆為獨立公司，使其能對外募資並更獨立運作，擁有更大成長空間，但該計畫最終未獲採納。

知情人士透露，部分原因是新實體可能仍需併入母公司財報，難以達到財務切割效果。此案反映出OpenAI在邁向IPO之際，於創新與財務紀律之間的取捨。

過去幾年，奧特曼積極推動多元研發計畫，範圍超出聊天機器人核心業務，但如今面臨更大壓力，須削減無法顯著提升營收的「支線項目」。

目前OpenAI將業務重心轉向打造「超級應用程式」，以爭取更多程式開發者與企業用戶，回應在部分領域落後競爭對手Anthropic的壓力。該公司先前未達成內部的用戶與營收的目標，但隨著推出新一代AI模型，近期成長已加速。OpenAI也縮減影片生成工具Sora的資源配置，以釋出更多運算給核心產品。

OpenAI未來仍有可能重新討論分拆業務。可能仿效Alphabet的控股架構，區隔核心業務與高風險投資。Alphabet自2015年重組後，將搜尋和YouTube等主要營收來源，與Waymo等長期投資項目分開揭露。Meta與微軟也單獨揭露元宇宙或遊戲部門的損益。

目前機器人與消費硬體部門直接向奧特曼彙報，被部分員工視為「公司內部新創事廿業」。消費硬體布局始於去年5月，OpenAI以65億美元股票，收購前蘋果設計師艾夫（Jony Ive）帶領的io。奧特曼曾透露新裝置可感知環境、可放入口袋，會成為繼筆電與手機後的第三核心裝置，但不會早於2027年2月底前上市。

機器人方面，OpenAI早年曾訓練機械手解魔術方塊，近期與配送服務Coco Robotics合作。奧特曼表示，機器人是提升製造競爭力的關鍵，「需要大量能製造更多機器人的機器人」。