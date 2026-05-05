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油價和政府舉債壓力雙重壓力下 美債30年期公債殖利率失守5%防線

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，隨著油價長期維持高位，短期通膨壓力和經濟成長前景惡化兩者交織，將牽動中長期殖利率攀高。美聯社
分析師認為，隨著油價長期維持高位，短期通膨壓力和經濟成長前景惡化兩者交織，將牽動中長期殖利率攀高。美聯社

美國公債價格周一下跌， 30年期公債殖利率觸及去年7月以來最高水準，油價飆漲加劇通膨疑慮，美國政府上修舉債預估規模，也引發市場對供應量增加的顧慮。

各天期公債殖利率 一全面攀升至少 5 個基點，其中 30 年期公債殖利率最高漲到5.03%。對聯準會Fed）政策預期最敏感的 2 年期公債殖利率則大漲 11 個基點至 3.99%。

中東關鍵能源基礎設施和油輪遭到攻擊，導致布蘭特原油價格跳漲。此外，美國財政部公布，目前預估 4 至 6 月一季的淨舉債額為 1,890 億美元，高於 2 月初估的 1,090 億美元。

對於債券投資人而言，30 年期殖利率 5% 的關卡具有特殊意義，有人視此為市場「最後防線」。儘管過去一年幾次突破此水準的走勢都相當短暫，但波斯灣緊張局勢再起，加上油價持續高漲，顯示這次情況可能有所不同。一旦利率持久維持在 5% 以上，或是突破 2023 年短暫創下的 5.17% 高點，債市將進入近20年來未見的交易格局。

澳洲國民銀行固定收益研究主管麥卡洛（Damien McColough）說：「隨著市場開始消化政府每季舉債需求大幅成長，我認為殖利率會在 5% 以上停留一段時間。」他說：「隨著油價長期維持高位，短期通膨壓力和經濟成長前景惡化兩者交織，將牽動中長期殖利率攀高。」

原油價格高漲，已成為推升全球債券殖利率的主力，不僅改變了通膨前景，也導致交易者紛紛棄守對Fed今年降息的預測。利率交換合約顯示，交易員目前預期 2027 年 4 月前 Fed 升息的機率約為 70%。相較之下，2月底伊朗衝突爆發前，交易者原本預期還有一波降息。

巴克萊（Barclays）經濟學家周一將降息次數改為明年底前僅降息一次，原本預料今年9月也會降息。摩根士丹利經濟學家上周也做了類似調整。

歐洲公債價格也下跌，德國 2 年期公債殖利率最高上漲 9 個基點至 2.73%。交易者也上修對歐洲央行（ECB）今年升息的預期，目前已完全認定6月會升息 ，且預測今年升息幅度將超過 80 個基點。

城堡證券（Citadel Securities）歐洲、中東及非洲地區固定收益銷售主管Nohshad Shah說，他對伊朗衝突即將結束仍感樂觀，「短期內」將為固定收益和股市提供支撐。

然而，他在給客戶的報告中寫道，風險在於經濟成長前景「強勁」，高油價可能會轉化為更廣泛的通膨和通膨預期壓力，而這正是央行和市場都可能低估的情況。

美國 聯準會 Fed

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